驚悚！富商在家遇劫 2匪搜刮600萬財物「餵毒燒炭」圖滅口

台中2024年發生2匪持刀闖富商家搶劫。示意圖。取自unsplash



台中市西屯區去年（2024）6月發生一起搶劫殺人案，原來是一名謝姓男子和胡姓男子盯上廖姓富商，兩人趁富商住家大門沒關闖進搶劫，搜刮約600百萬元財物，未了更起殺心，利用炭火營造廖男輕生假象，幸好廖男趁機開窗救自己一命，報警處理。台中地檢署近日偵結，依殺人未遂罪起訴謝男，通緝胡男。

根據起訴書，謝男與胡男盯上廖姓富商的財力，家裡收有大量精品、手錶等財物，兩人去年6月2日凌晨開假車牌的車輛前往廖家，3時許發現廖男豪宅大門未關，持刀闖進去，將被害者綑綁在浴室，搜刮港幣68萬元、韓幣4000萬元、台幣約4萬元及各國外幣數千元，另拿走精品Dior後背包、LV外套和手提包，以及勞力士手錶等，爾後再逼廖男交出提款卡，開車到ATM盜領其244萬元存款。廖男財損總計約600萬元。

除此之外，謝男與胡男擔心廖男報警，竟起殺心，強迫廖男喝下加入化學物的液體，刻意營造廖男燒炭死亡的假象，幸好廖男機警，趁機開窗和報警，救了自己一命。

警方迅速到場，謝男和胡男分頭逃逸，胡男將搶奪來的財物換現金，兩人相約彰化溪湖果菜市場，胡男交給謝男50萬，兩人又分開逃亡。

檢警循線調查，謝男落網後表示自己確實犯下強盜，否認殺人未遂。至於犯案木炭，謝男辯稱是胡男指示自己買的，不清楚木炭用途。

檢察官調閱廖男帳戶，確認帳戶在搶劫當天有頻繁提領狀況，每一筆都是10萬至15萬，且在提領監視器畫面，確認是謝男親自請錢；此外，廖男體內確實被驗出疑似化學中毒，鼻內有黑色物質殘留，認為是案發燒炭的證據。

為此，台中地檢署近日依加重強盜、殺人未遂以及偽造文書等罪起訴謝男。至於同夥的胡男，因逃亡仍不知去向，被通緝中。

