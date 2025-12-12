驚悚！屏東男突遭寵物蟒蛇「鎖喉纏脖」 跌倒濺血送醫

男子遭蛇繞頸險窒息，後自摔釀成濺血事故。 圖：消防局提供

[Newtalk新聞] 屏東九如鄉的市場昨(11)日下午發生一起驚悚事件！一名男子以繞脖的方式在街頭遛養自家寵物蟒蛇。蟒蛇突纏繞過緊，男子驚慌失措跌倒，意外釀成濺血事故，嚇壞不少路過民眾。

昨日下午，26歲林姓男子在東寧路菜市場前遛飼養的寵物蟒蛇時，疑似因蟒蛇突纏繞過緊，一時驚慌失措而跌倒自摔，造成後方頭部撕裂傷，現場地面血跡斑斑，讓路過的民眾目睹後十分緊張，趕快報案叫救護車。

屏東縣消防局九如分隊獲報指出，稱有民眾疑似遭蛇繞頸窒息。到場發現林男倒臥地面，意識清楚但頭部濺血。救護人員先男子包紮止血並送醫，另由消防人員以捕蛇夾將蟒蛇捕捉，之後由家屬帶回。

男子送醫生命徵象穩定，並無大礙。據了解，林男今年9月也曾因被自家蛇隨機咬傷送醫，沒想到短短兩個多月後再度發生類似狀況。警消提醒，大型蛇類雖可作為寵物，但力道大，外出活動時若未妥善控管，仍可能造成窒息、跌倒或攻擊風險，呼籲飼主務必提高警覺、注意安全。







