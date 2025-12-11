驚悚！屏東男逛街遭蟒蛇鎖喉纏脖 跌倒後腦濺血送醫 目擊民眾嚇壞

社會中心／屏東報導

林姓男子外出「溜蛇」時，竟意外遭自己飼養的球蟒纏住脖子，失去重心跌倒，後腦著地受傷血流滿地。（圖／翻攝畫面）

屏東縣九如鄉今（11）日下午發生一起驚悚的意外！一名26歲林姓男子外出「溜蛇」時，竟意外遭自己飼養的球蟒纏住脖子，失去重心跌倒，後腦著地受傷血流滿地，嚇壞在場民眾。據悉，該男子今年 9 月才因遭蛇咬傷送醫，沒想到才時隔兩個多月又再度因寵物蛇送醫。

事發於下午4時許，地點在九如鄉郵局附近。據了解，林男當時帶著心愛的寵物蛇球蟒外出，並習慣性地將球蟒纏掛在脖子上展示。不料球蟒疑似因受到環境刺激或過度緊張，突然收緊身體纏繞林男脖頸，甚至疑似咬向其臉部，讓林男當場痛到失去平衡，重摔在地，後腦勺直接撞上路面。

球蟒疑似因受到環境刺激或過度緊張，突然收緊身體纏繞林男脖頸，甚至疑似咬向其臉部，讓林男當場痛到失去平衡，重摔在地。（圖／翻攝畫面）

驚險一幕被路人目睹，不少人看到男子被蛇纏頸、痛苦倒地，嚇得心驚膽跳，場面一度混亂，立即報警並協助通報救護車。

救護人員抵達後，先將球蟒與男子分離，再協助固定傷勢。林男被抬上擔架時意識清楚，但後腦及臉部皆有明顯外傷，所幸無生命危險，事後被送往醫院醫治。

消防人員也在現場協助將球蟒妥善收容，避免牠再度造成路人驚慌。由於該男子今年9月已因蛇類咬傷就醫一次，如今再度因寵物蛇釀禍，讓不少人議論「溜蛇風險真的不容小覷」。

救護人員抵達後，先將球蟒與男子分離，再協助固定傷勢。（圖／翻攝畫面）

