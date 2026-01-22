驚悚！巴基斯坦商場大火釀61死 30人拉鐵門自救反被燒死

巴基斯坦第一大城喀拉蚩（Karachi）發生近年來最慘重的商場火災。（示意圖／Pixabay）





巴基斯坦第一大城喀拉蚩（Karachi）發生近年來最慘重的商場火災。擁有1200間店鋪的「古爾廣場購物中心」（Gul Plaza Shopping Centre）於17日發生大火，火勢在焚燒36小時後才獲得控制。

當局21日證實，死亡人數已攀升至61人，搜救人員更在商場內一間名為「杜拜陶瓷」的店鋪中，驚見30具集體罹難的遺體。

錯誤避難成悲劇 30人困鐵門後窒息亡

綜合外媒報導，喀拉蚩南區副督察長阿薩德・拉扎（Asad Raza）表示，搜救人員在清理火場時，於「杜拜陶瓷」（Dubai Ceramics）店內發現多達30名罹難者，其中包含店員與正在購物的顧客。

調查發現，火災發生初期，這群人疑似為了阻絕濃煙與熱氣，選擇躲入店鋪內並將捲簾鐵門拉下鎖上。未料火勢猛烈導致氧氣迅速耗盡，且高溫造成鐵門變形無法重新開啟，這群避難者最終因吸入大量化學毒煙窒息死亡。搜救人員推開鐵門後，見到多人倒臥在門後的慘狀。

易燃物加深火勢 焚燒36小時才熄滅

這起火警起於17日，由於古爾廣場是當地知名的批發市場，內部存放大量塑膠玩具、陶瓷包裝材料及服裝等易燃物，導致火勢一發不可收拾。儘管當地消防單位動員所有人力，仍歷時長達36小時才將火勢完全撲滅。

報導指出，該商場消防設施嚴重匱乏，不僅缺乏自動灑水系統，逃生通道也因堆放貨物而受阻。目前現場仍封鎖中，檢調單位將針對建築結構安全及物業管理方是否涉及過失致死展開調查。

家屬悲慟認屍 巴國總理下令嚴查

由於火場溫度極高，許多遺體受損嚴重，家屬被迫在醫院進行艱難的辨識。此事件引發當地社會強烈憤慨，巴基斯坦總理已要求針對全國商場的消防安檢進行全面檢討。巴基斯坦政府承諾將對違規單位重罰，並釐清這場奪走61條人命的火災真相。

