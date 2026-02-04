驚悚! 帶刀閒晃南苗早市 嫌犯中彈亡.警頭部遭砍

中部中心／黃毓倫、李柏瑾、邱俊超 苗栗報導

苗栗市南苗早市，上午七點多，有一名鍾姓男子，在市場亮刀閒晃，引起民眾恐慌，警方獲報到場，噴辣椒水，嫌犯情緒失控，持刀砍向警察，造成員警頭破血流，其他警力連開兩槍，一槍打中嫌犯，一槍流彈誤傷民眾，嫌犯中槍後，被警方戒護送醫，傷重不治身亡。

一名男子在市場持刀，員警到場喝斥，要求他把刀放下。情急之下，警方噴辣椒水，沒想到男子竟持刀攻擊員警。

看到嫌犯攻擊同事，另一個員警連開兩槍，除了打中嫌犯，一旁協助抓嫌犯的民眾忍不住哀嚎，因為他的手也被流彈打到。從受傷員警密錄器視角可以看到，員警一開始還強撐站著，直到鮮血越流越多，才上了擔架，被送往救護車。

廣告 廣告

目擊民眾：「警察就朝他噴辣椒水，他就抓狂就跑了，警察他看到，退後退後結果跌倒嘛，跌倒他就拿刀殺警察。」

目擊民眾：「他（嫌犯）刀子插下去，就插到他（員警）的頭，然後我們有三個人，幫他壓著（嫌犯），那支刀拿緊緊不放，中槍倒了還不放刀子。」





驚悚! 帶刀閒晃南苗早市 嫌中彈身亡.警頭部遭砍

警方獲報市場有人亮刀，拉封鎖線調查。（圖／民視新聞）









嫌犯始終拿著刀子不放，這一幕嚇壞市場目擊民眾。事生在4日上午七點多，苗栗警方獲報，米市街早市，有一名男子在市場亮刀，引起騷動，在員警到場前，攤販先打電話向市場管理員求助。

市場管理員：「賣魚的跟我講說，有一個人拿刀子，刀子那時候還拿著，我就說老大，做什麼這麼生氣，拿刀子幹嘛，他說沒有啊，他要殺人。」

苗栗分局副分局長徐文明：「我們獲報後立即趕到現場，發現男子持刀，就喝令他把刀子丟棄，但男子不從，員警對他實施噴辣椒水，那個男子持續持刀向員警逼近，並砍向一名員警的頭部，員警隨即為了維護自身安全，對他擊發兩槍。」





驚悚! 帶刀閒晃南苗早市 嫌中彈身亡.警頭部遭砍

員警頭部受傷躺在擔架上，緊急送醫治療。（圖／民視新聞）









男子持刀砍向警察，為了保護民眾和同事，警方不得已，近距離開了兩槍制止，分局強調開槍，過程符合規定。而嫌犯胸口中彈，被警方戒護送醫，緊急開刀，搶救三小時宣告急救無效。檢方組成專案小組偵辦，相驗嫌犯遺體，要釐清嫌犯犯案動機。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：驚悚! 帶刀閒晃南苗早市 嫌中彈身亡.警頭部遭砍

更多民視新聞報導

獨家／博愛特區緊張！總統府旁民眾持刀與警對峙 已遭制伏帶回

持水果刀闖社區停車場 男辯「找朋友」卻說不出房號被逮

持刀砍人凶嫌徒步逃國道遭撞 犯案前po千字文表不滿

