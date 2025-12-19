驚悚一幕！砂石車搶快左轉 21歲騎士慘摔下半身遭輾碎

高雄49歲賴姓男子駕駛曳引車左轉不禮讓直行機車，導致21歲黃姓騎士緊急煞車滑倒，機車卡在曳引車車頭下，黃男骨折送醫治療。讀者提供



高雄市仁武區今（12/19）上午10時多發生一起驚悚車禍，一輛曳引車左轉撞上對向直行機車，造成騎士連人帶車被卡在車輪下，幸經救護人員緊急救出後送醫，目前已恢復意識，初步檢傷為骨盆骨折，仍在急救中。

警方調查，49歲賴姓男子駕駛曳引車沿中正路北向南行駛，欲左轉安樂一街時，與沿中正路南向北直行的黃姓機車騎士發生碰撞。事故發生瞬間，黃男連人帶車摔倒，下半身遭輪胎輾壓，現場驚悚畫面被民眾拍下PO網。

仁武警分局表示，雙方酒測值均為0，初步研判賴姓駕駛為轉彎車未禮讓直行車，而黃男疑似車速過快，導致事故發生。詳細肇事責任仍待交通大隊進一步釐清。

目擊民眾指出，事故發生時畫面驚悚，黃姓騎士一度無法動彈，警消抵達現場後，立即使用器材將其救出，黃男雖意識清楚，但下半身撕裂疼痛明顯，隨即送醫急救。

