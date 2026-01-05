驚悚！彰化福寶濕地驚見「屍掛蚵架」 40歲男明顯死亡

彰化縣一名蚵農今（5日）上午在福寶濕地外海處驚見疑似屍體，警消人員獲報抵達現場後，發現為一具男性年約40多歲左右的男性遺體，掛在蚵棚上明顯死亡，後續通知家屬到場確認身分，確切死因仍待調查釐清。

彰化一名蚵農今（5日）上午在海上作業發現一具男屍。（圖／消防局提供）

警消人員於今天上午8點多接獲報案，指稱彰化縣福興鄉福寶濕地靠近外海處有一具屍體，抵達現場後發現男子已明顯死亡且呈現屍僵，後續將遺體固定於長背板，經消防員及海巡人員合力搬上岸。

消防員及海巡人員合力將遺體搬上岸。（圖／消防局提供）

死者2天前離家後失聯。（圖／消防局提供）

警方調查，死者為一名失聯男子，1月3日離家後就失去音訊，4日家屬通報失蹤協尋，透過手機定位發現出沒於福興鄉，家屬接獲通知，立刻趕到現場比對衣物等特徵，確認身分。至於詳細死因仍待警方進一步調查釐清。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

