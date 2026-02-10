驚悚！慶山大型油罐爆炸火舌竄天 工人「褲子起火」生死一瞬間 靠1系統阻浩劫

慶山油庫儲油罐深夜驚傳爆炸，疑採樣靜電釀災，3小時緊急撲滅，無人傷亡。圖／翻攝自韓聯社

北韓慶尚北道慶山市於今日發生重大工安意外。大韓石油管道公司（KPPC）嶺南分公司的一座大型室外汽油儲槽，於上午7時47分許突然爆炸起火。消防部門出動上百名人力與直升機灌救，火勢於約3小時後完全撲滅，所幸未造成人員傷亡或漏油事故。初步調查指出，起火原因疑似為工人在採樣過程中產生的「靜電」所致。

爆炸巨響火舌竄天！附近居民緊急疏散

綜合《韓聯社》等韓媒報導，事故發生於慶山市河陽邑南河裡的慶山油庫，據目擊者描述，現場先傳出巨大的「爆裂聲」，隨即儲油罐頂部噴出熊熊烈焰與滾滾黑煙，黑煙直衝雲霄，連遠處都能清晰可見。

由於該油庫區內密集排列著12至14個類似的巨型儲罐，若火勢蔓延後果不堪設想。當局為確保安全，緊急疏散了附近村莊約30至50戶居民。

自動滅火系統立功 消防海陸空聯手阻斷延燒

爆炸發生後，大韓石油管道公司立即啟動自動滅火設備（一鍵系統），在罐內噴灑特殊泡沫與水以抑制初火。慶山消防局隨後調派104名人員、49台設備（含高性能化學車）及一台消防直升機展開全面滅火。

消防人員採取「雙管齊下」策略，一方面從外部噴水降溫，另一方面緊急將受災儲罐內原有的250萬公升汽油中的150萬公升轉移至其他設施，成功防止了二次爆炸。火災最終於上午10時37分徹底熄滅。

禍首指向「靜電」 安全管理再敲警鐘

慶山消防局與管道公司在上午的情況通報會中表示，初步判斷起火點位於儲罐的採樣位置。當時一名工人正進行石油成分採集，儘管該員工當時配備了防靜電墊，但在採樣瞬間仍發生起火，該名工人因撤離迅速，除褲子著火外並未受傷。

這是自2018年高陽油庫爆炸案以來，時隔7年再次發生此類國家級基礎設施火災。儘管此次消防設施運作正常且平時有定期演習，但仍發生事故，引發專家關注。水原大學消防管理系鄭耀安教授強調，「必須針對最新的安全系統、儲油容量止回閥及油蒸氣產生的靜電問題進行全面性檢查。」

目前慶山消防局與勞動部等相關部門已介入，將針對事故確切原因與安全規範執行情況展開深入調查。



