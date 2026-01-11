驚悚！持斧頭當街揮砍人車 宜蘭58歲男「1原因」失控抓狂

宜蘭一男子持斧頭街頭亂竄，被警方逮補送辦。讀者提供



真的不要嚇人！北市上個月隨機殺人震驚全國，沒想到一名宜蘭男子，昨日（1／10）竟手持斧頭和拐杖在宜蘭市區，疑似拿著斧頭攻擊路過的人與車，警方獲報後，將這名男子帶回訊問，他表示因為不滿人車造成噪音，干擾其休息，才會作勢揮砍。

警方調查，這一名58歲蔡姓男子家住附近，疑因過往人車聲太吵，就在宜蘭市東港路與黎明一路附近，手持斧頭及拐杖，對著來往人車揮舞，引發民眾恐慌並報警。

根據警方調查，蔡男住家就在事發處附近，10日下午1時30分左右，蔡男右手拿斧頭、左手持拐杖，邊走邊碎念，甚至作勢攻擊路過車輛及行人。這一幕被行車記錄器拍下並分享到臉書社群，許多網友直呼「恐怖」，並提醒路過該路段的民眾提高警覺。

蔡男表示，因為來往車輛的喇叭聲及人聲吵得無法休息，憤而拿斧頭出門阻止。警方隨後查扣斧頭及拐杖等工具，依違反社會秩序維護法裁處。

