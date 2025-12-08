民視

驚悚! 曳引車失控逆向"「車連環撞」 駕駛當場喪命

民視新聞網

地方中心／陳崇翰 新北報導

驚悚！今天（8）凌晨四點多，在濱海公路貢寮路段，發生嚴重車禍。一輛曳引車失控逆向，衝進對向車道，先撞上一輛大貨車，後方兩輛聯結車，和一輛小客車閃避不及，造成五車連環撞。其中肇事曳引車車頭幾乎全毀，駕駛當場喪命。

一輛曳引車，車身和車頭呈45度，卡在分隔島上，只見這輛曳引車，車頂整個被掀開、車頭嚴重凹陷扭曲變形，擋風玻璃也整片碎裂，地上滿是零件殘骸，怵目驚心。因為這輛曳引車，失控逆向，衝進對向車道，造成5車連環撞。

貢寮分隊小隊長林易甫：「現場總共有3名患者，其中2名現場夾困，經由我們利用破壞器材脫困之後，一名為OHCA」。

車頂整個被掀開、車頭嚴重凹陷扭曲變形。（圖／民視新聞）

這起驚悚車禍事故，就發生在台二線濱海公路貢寮路段，99公里處，周一凌晨4點多，當時曳引車不明原因打滑，高速逆向衝過分隔島，闖進對向車道，撞上貨櫃車，後方2輛聯結車、1輛自小客車閃避不及，再發生追撞，5輛大小車連環車禍，造成三人受傷，肇事的曳引車司機，被消防隊員救出時，已經失去生命跡象。

交通分隊分隊長彭彥凱：「肇事原因及各駕駛資料仍待查證，本分局已派遣7名警力在場疏導交通，另外本分局已通報交控中心，警廣及基隆公務段發佈道路訊息」。

目前雙向道路受阻，無法通行。（圖／民視新聞）

事故發生後，雙向道路受阻，無法通行，至於曳引車為何突然打滑，詳細事故原因，還有待調查釐清。

