驚悚！ 曳引車高速翻覆撞透天厝 駕駛噴飛重創亡

來看一起驚悚車禍，發生在今(4)日清晨六點多，一輛曳引車經過台東市中興路六段，突然不明原因高速失控翻覆，一路滑行、撞進路邊的透天厝！駕駛受到猛烈撞擊，整個人被甩飛車外落地，頭部受到重創，當場死亡！屋主一家人，聽到巨大聲響，馬上要開門查看，卻根本打不開，才發現整個車頭，已經卡在家門口，幸好當時時間還早，屋主一家還沒出門，幸運躲過一劫！

鄰居：「哇啊，哎唷，翻成這樣。」曳引車從對向車道，高速往路邊衝過來，整輛車失控，傾斜後側翻，速度之快車身和路面，摩擦出大量火花，還留下明顯的焦黑痕跡，最後撞進透天厝才停下來。

鄰居陳先生：「啊就碰一聲，我以為什麼東西爆炸啊，趕快出來開門，趕快出來查看啊。」

曳引車頭從兩個柱子中間穿過，直接撞到大門板金不只扭曲變形，甚至底盤脫落整個車頭支離破碎，完全看不出原貌，車斗上的砂石太空包散落一地，可見撞擊力道猛烈駕駛也當場，被甩飛車外重重落地。

台東縣消防局大豐分隊分隊長曾祥瑞：「就是因為車速太快，他(駕駛)從車前玻璃那邊拋出來，他剛好在車的前方那邊，人力徒手方式把他運出，但是發現，應該人員已經死亡了。」

4日清晨6點多，曳引車經過台東市中興路六段，突然整輛車失控，車頭往左偏翻覆滑行，不只把頭天厝的鐵欄杆撞彎，屋主的轎車也被撞到偏移五公尺，引擎蓋變形掀起車頭幾近全毀。

屋主張先生：「在後面廚房，聽到碰一聲，我們想說地震了，奇怪，地震怎麼，後面沒有什麼動靜，前面那麼大聲，所以我們就要出來看，就是不能出來，就從後門出來看。」

好在當時時間還早，住戶一家陸續起床，還沒到出門的時間，才能躲過一劫，至於卅五歲的蘇姓駕駛，凌晨三點從高雄出發，載著砂石太空包一路往東，清晨六點多經過案發現場，不明原因失控衝撞側翻，因為沒繫安全帶被拋飛慘死。

至於有沒有超時工作導致疲勞駕駛，或者車輛可能故障，警方已經著手釐清肇事原因。

