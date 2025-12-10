驚悚！桃園砂石車倒車輾斃義交 龜山警：全力協助家屬處理後事

30歲顏姓男子駕駛砂石車，準備倒車進工地載貨，過程中不慎撞倒輾斃67歲林姓義交。(圖/讀者提供)

《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》

記者諶志明

桃園市龜山區興達路與興富路口昨(9)日上午10時50分許發生一起驚悚車禍，30歲顏姓男子駕駛砂石車，準備倒車進工地載貨，過程中不慎撞倒輾斃67歲林姓義交。對此，龜山警分局表示，將會全力協助家屬處理後事。

龜山分局說明，昨日上午顏男駕駛砂石車至龜山區興達路建築工地準備載貨，在興達路與興富路口倒車時，不慎撞倒輾過在路口執行交通疏導的義交林男，顏男發現肇事後立即報警處理。警消趕到現場將傷者緊急送往聖保祿醫院搶救，最終仍因傷重宣告不治。

廣告 廣告

龜山分局提到，經警方實施酒測，顏男酒測值為0，有關詳細肇事原因，尚待進一步調查釐清。全案依過失傷害致死罪偵辦，並報請檢察官、法醫相驗釐清死因。龜山分局將對死者家屬進行慰問，並協助申請相關喪葬補助事宜。

龜山分局補充，林姓義交自去(113)年8月26日開始服務，資歷約1年3個月。依據桃園市義勇人員福利互助要點第17點第1項，本人死亡將給付4萬元。此外，警察局有幫每位義勇交通警察投保意外險，理賠金額約50萬元起至250萬元之間，以保險公司核定為準。