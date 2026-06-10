驚悚！桃園轎車衝對向撞聯結車 1人當場死亡、3人沒生命跡象

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桃園市新屋區10日嚴重車禍，白色轎車跨越雙黃線，迎面撞向聯結車。取自臉書新屋生活圈



桃園市新屋區中山西路二段10日發生一起嚴重死亡車禍！一輛白色轎車跨越雙黃線，正面撞擊迎面而來的一輛聯結車，其中1人當場死亡，另有3人失去生命跡象，還有2人受到輕傷。楊梅警分局員警調查事故發生原因。

桃園市消防局獲報車上有多人受困，消防人員到達現場，使用破壞器材破壞車體，協助傷者脫困。事故共有6名傷患，其中1人明顯死亡，3人沒有生命跡象，還有2人受到輕傷。

桃園市新屋區10日嚴重車禍，白色轎車跨越雙黃線，迎面撞向聯結車。取自臉書新屋生活圈

桃園市新屋區10日嚴重車禍，白色轎車跨越雙黃線，迎面撞向聯結車。取自臉書新屋生活圈

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