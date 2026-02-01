驚悚！男子單挑「巨大眼鏡王蛇」 徒手抓尾巴硬拖出屋

男子和眼鏡王蛇對峙。圖／Persatuan Haiwan Malaysia - Malaysia Animal Association FB

如果家中竄進一條超大的眼鏡蛇，你會怎麼應對呢？馬來西亞一名男子日前就遇到了一條過超巨大的眼鏡王蛇，巨大的身軀就算說是蛇王也不為過。男子一手拿著鐮刀，單獨一個人跟眼鏡王蛇單挑，畫面相當驚悚，過程都被一旁的女子錄了下來，影片中還可聽見一陣一陣的女子尖叫聲，最後男子成功把這條巨大的眼鏡王蛇拖出屋外，化解了一場危機。

眼鏡王蛇是世上體型最長的毒蛇，體長可達5.6公尺，是一種非常危險的毒蛇，然而眼鏡王蛇在很多地區文化中有著重要的地位。

馬來西亞動物協會（Persatuan Haiwan Malaysia）日前在臉書上分享這段影片，一名身材瘦弱的黑衣男子拿著鐮刀，朝著角落猛揮，之後一條眼鏡王蛇昂首立了起來，光是蛇身立起來的部分就有1公尺高，看起來是一條巨大的眼鏡王蛇。

男子和眼鏡王蛇互相攻擊，男子的鐮刀成功砍在眼鏡王蛇的蛇身上，眼鏡王蛇隨即向房子內部竄進去，男子不甘示弱緊隨其後，徒手抓起眼鏡蛇王的尾巴，一路強行把牠拖到房子外面。兩名女性當時也在場，不停的尖叫，其中一人把過程全都錄了下來。

男子獨自一人英勇對抗眼鏡王蛇。圖／Persatuan Haiwan Malaysia - Malaysia Animal Association FB

馬來西亞動物協會在臉書上PO出這段影片，並且呼籲不具備捕捉和處理毒蛇技能的人，應尋求消防部門或民防部隊等救援組織的幫助，以免犯下可能危及生命的錯誤，「勇敢固然可貴，但明智更為重要」。

網友看後紛紛發文表示「我被女子尖叫的聲音嚇到了」、「這男的也太勇敢了吧，看影片的時候真的很擔心他」、「這條蛇真的很危險，應該要趕快通報消防人員」。



