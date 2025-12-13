驚悚!男子砍人追進屏東仁愛國小 校護機警將學生拉入保健室

屏東市仁愛國小發生歹徒持刀追入校園砍人案。(記者葉永騫攝)

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市仁愛國小今天校慶運動會，下午一名男子持刀在學校旁人行道追砍路人，兩名學生被一路追進仁愛國小內，躲進保健室內求救，但男子不放過，護理人員見狀趕附近學生都拉進保健室內並關門，隨後學校家長及老師報警，警方趕到立即將男子壓制，全案偵訊中。

據了解，這名歹徒今天下午4點多騎自行車到仁愛國小旁人行道，看到兩名學生後就不斷的接近，學生見情況不對想離開，歹徒就從外套內拿出刀子，口出三字經，刀子不停的揮舞，兩名學生逃到仁愛國小的大門。

由於正逢仁愛國小校慶，許多學生、家長及老師在附近，目擊兩名學生被追殺，師生嚇壞了，所幸兩名學生躲進保健室求救，而學校的護理人員趕快將附近的學生都帶進保健室內後，關起門躲避。屏東警分局獲報立即派員到場在校園內將歹徒壓制逮捕，正進一步偵辦中。

