驚悚！男把鋰電池當牛軋糖咬，當場「口爆」火勢猛烈。圖／翻自RT X

印度近日流出一段恐怖影片，一名男子到3C維修店，但他把鋰電池當成牛軋糖咬，結果當場口內爆炸，相當驚悚。

畫面可見這名男子到3C店維修器具，但他在一旁閒來無事，竟然開始把鋰電池當成食物咬。不到3秒，鋰電池直接在他嘴裡「口爆」，而且火勢猛烈，甚至燒到其他人。最後有店員趕緊把火勢撲滅，而咬鋰電池的男子，幸好沒有大礙。

由於這段畫面太過驚悚，因此引發網友瘋傳與熱議，網友們紛紛直呼：「太恐怖了！」、「不想批評印度人，但真的是個阿三！」、「腦殘無藥醫。」

據《新浪網》報導解釋，手機鋰電池被啃咬時，外殼破損導致內部短路，鋰與空氣、水分接觸引發劇烈化學反應，就會瞬間產生高溫和氣體，並導致爆炸起火。爆炸時內部溫度可達500℃-800℃，火焰噴射距離0.5-1公尺，能瞬間點燃衣物、紙張等易燃物，形成持續燃燒的火球。此外，電池燃燒產生氟化氫、一氧化碳等劇毒氣體，吸入後會灼傷呼吸道，引發中毒、窒息，密閉空間內風險更高。



