驚悚！男毒駕逆向狂飆1公里 車內搜出6種毒品

今天凌晨1時許，新北市警方接獲民眾報案，指稱中和區環河西路往板橋方向有一輛汽車逆向行駛。據目擊民眾表示，該車從永和區環河西路二段、保生路口開始逆向，一路開往環河西路三段、立業路口，行駛距離約1公里。所幸車速不快，路口停等紅燈的機車騎士見狀立即閃避，才未釀成憾事。

警方獲報後立即前往攔查，最終在中和區環河西路三段與光環路口成功攔停該車。員警發現駕駛為58歲劉姓男子，其神情恍惚、語無倫次，意識明顯不清，車內更飄散出濃厚的毒品異味。

經警方實施唾液快篩，劉男呈現陽性反應。隨後警方在車內進行搜索，查扣K他命施用器具K卡1張、大麻1包、K他命1包、毒品咖啡包8包、哈密瓜錠1包、梅錠1包及手機2支，毒品種類之多令人咋舌。

劉男向警方供稱，當時正準備開車返回台北市士林區住處，但對於逆向行駛的過程已經完全記不清楚，辯稱全部忘記，並否認持有毒品。

警方依公共危險、毒品等罪嫌將劉男移送新北地檢署偵辦。針對毒駕部分，將依道路交通管理處罰條例開罰3萬至12萬元，當場移置保管車輛、吊扣駕照1至2年，並採集尿液送驗。

毒駕事件頻傳，不僅威脅用路人安全，更造成許多家庭破碎。執法單位持續加強取締，呼籲民眾切勿以身試法，共同維護道路安全。

