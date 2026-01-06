驚悚一瞬間! 北投國小前闖紅燈 整排學童險遭撞

社會中心／綜合報導

接下來看，這真的是驚悚的一幕！星期一中午12點多，北投國小低年級學生放學時，大家準備過馬路，沒想到，一輛黑色廂型車，不但沒禮讓，還闖紅燈，差一點就高速撞上小朋友，也導致這些學童們收到驚嚇，校方表示，未來會加強放學時的導護工作，而警方也要針對這名駕駛，祭出重罰。

黑色廂型車行經小學門口，燈號準備轉紅，但駕駛不踩剎車，反而加速往前衝，這個紅燈一闖，差點釀大禍，就看一群小朋友揹著書包過馬路，差點在斑馬線上被撞到，駕駛急忙左閃，衝到對向車道。目擊駕駛說，真的是差一點撞到，我在上一個路口，他就一直在打右轉燈，但他沒有右轉就一直往前走。學校保全表示，紅燈了我就指揮，小朋友用跑的，結果那車衝很快，我說停下來停下來，但是車子不停下來，就往前衝。

驚悚一瞬間！北投國小前加速闖紅燈 整排學童險遭撞

北投國小前上演驚悚一幕，學童差點遭高速撞擊。（圖／民視新聞）

事發在台北市北投區，週一中午12點半左右，北投國小低年級的學童們放學時，一輛廂型車行經校門口，差點高速衝撞放學的孩童，讓現場所有人都嚇出一身冷汗，小朋友們更是受到巨大驚嚇，頻頻回頭找志工。雖然上下課時間，學校週邊都有導護志工，以及員警協助護童，但就有家長不放心，還是親自接送。家長說，會擔心小孩子過馬路的安全，大部分很小的朋友，家長都會陪同。北投國小校長賴俊賢表示，我剛剛也在辦公室，先跟我們志工團那邊聊，怎麼去增加導護人力，第二個是我們今天也都全面發信，給家長還有老師們，提升我們孩子們，要過馬路時的安全注意事項。

驚悚一瞬間！北投國小前加速闖紅燈 整排學童險遭撞

北投國小前上演驚悚一幕，學童差點遭高速撞擊。（圖／翻攝畫面）

校方目前針對學生們還有導護志工，進行加強宣導，要避免再有類似情形再次發生。校長也穿起背心，加入導護行列，要守護學童們的安全。而這名駕駛，沒有禮讓行人，還闖紅燈的違規行為，最高恐怕得面臨11400元的罰鍰。北投警分局長安派出巡佐廖順平表示，本分局已接獲民眾檢舉交通違規，並依違規事實已完成舉發。所幸這起意外，沒有釀成傷亡，只是再看看這驚悚的一幕，也不免令人捏把冷汗。

