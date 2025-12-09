驚悚！網紅媽為流量虐兒，不顧小孩生命「吸成真空人」險窒息。圖／翻自《太陽報》

俄羅斯一名36歲網紅史帕里娜（Anna Saparina），近日為了博取流量，竟然不惜拿兒子的生命開玩笑，把兒子吸成「真空人」。即便兒子痛苦到哭喊，但史帕里娜依舊不為所動，而後許多民眾指控史帕里娜涉及虐兒，現在當地警方正對史帕里娜進行調查。

據英國《太陽報》報導，日前史帕里娜上傳一段影片，表示她的兒子因病在家，沒去學校，在全家「很無聊」的狀況下，所以拍了一支短片。但短片中明顯可見，史帕里娜的未成年兒子被迫塞進一個大塑膠袋裡，史帕里娜故意用吸塵器，把塑膠袋裡的空氣抽掉，小孩直接成為「真空人」。

廣告 廣告

這期間，小孩明顯感受到痛苦且哭喊「媽媽」，但史帕里娜依舊不為所動，仍然把小孩當成棉被，抽調塑膠袋裡的空氣。最後史帕里娜完成短片拍攝，隨即把影片上傳網路，立刻引來網友關注。絕大多數的網友都大罵史帕里娜：「這根本虐童！」也有網友表示，這樣的行為極有可能導致小孩窒息，但史帕里娜根本不管，一切只為博取點閱率與流量，等於是拿小孩的生命開玩笑。

由於這段影片被炎上，當地警方也介入調查，警方表示，目前正對史帕里娜進行調查，她的影片明顯可見有涉及虐兒的行為。警方也指出，目前兒童社福機構也已介入，來判定史帕里娜是否有資格繼續照顧孩子，還是需要其他處置。



回到原文

更多鏡報報導

41J肉聲／近期遊日注意！北海道、三陸沖恐有更多大地震發生 日發布警報

中國男攀岩顧玩手機自拍 瞬間墜崖！驚悚影片曝光

男守護家園與獼猴決鬥慘被打死 警公布「殺人凶猴」照：格殺勿論