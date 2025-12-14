驚悚！網紅為流量拍片「抽真空封10歲兒」稱無聊 警方調查中

俄羅斯網紅因為無聊，將兒子裝進真空袋抽真空。（圖／翻攝太陽報）

根據《太陽報》報導，俄羅斯近日發生一起引發輿論撻伐的網路事件。一名36歲的部落客安娜．薩帕莉娜（Anna Saparina），在家中拍攝影片，將10歲的兒子史塔斯（Stas）裝進大型塑膠收納袋中，並以吸塵器抽出袋內空氣，整個過程上傳社群平台，聲稱只是「好玩」，卻引發警方與兒少單位介入調查。

影片畫面顯示，史塔斯躺在公寓地板上的大型真空收納袋內，在母親指示下先深吸一口氣，並倒數「一、二、三」，隨後薩帕莉娜迅速拉上拉鍊，並對著鏡頭說「開始吧」。接著，她將吸塵器管線接上袋口，開始抽氣。

廣告 廣告

短短數秒內，塑膠袋緊縮貼合孩子身體，史塔斯隨即發出驚慌的聲音，大喊「媽媽」，聲音被緊貼臉部的塑膠膜嚴重阻隔。片段中還可見一名疑似家中男性成員坐在後方椅子上，低聲說出「夠了，出來吧」，語氣顯得不耐而非驚慌。

在抽氣後不久，薩帕莉娜解開袋子，史塔斯脫困後露出笑容，對鏡頭比出大拇指，並急促吸入空氣。該段影片畫面同時加註字幕「這是病假第三週」，暗示孩子因生病在家，家人感到「很無聊」，才一時興起的行為。

影片曝光後迅速在網路上引發大量批評聲浪，許多網友指控母親為博取「按讚數」罔顧孩子安全，甚至直言塑膠真空袋恐在短時間內造成窒息風險，後果不堪設想。輿論壓力下，薩帕莉娜事後刪除影片。

根據俄羅斯薩拉托夫州警方說法，該段影片是在例行網路巡查時被發現。警方發言人向俄新社（RIA Novosti）表示，「發現一段影片，顯示一名女性對其未成年兒子可能有違法行為，目前警方正確認該名女子行蹤，以釐清事件全貌。」警方也已依「殺人未遂或危害兒童安全」方向進行法律評估，並交由兒童保護機構同步審查。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

抓到了！福岡巨蛋旁一對男女遭砍傷 30歲兇嫌逃逸後被逮

重大轉向！烏克蘭放棄北約換和平 澤倫斯基鬆口這樣說

拍照瞬間成永別！ 17歲少女失足墜30公尺懸崖身亡