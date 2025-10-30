驚悚！美國狠母涉嫌殺孩 家中藏4名死嬰

美國一名女子涉嫌殺害自己的孩子，家中被發現藏匿4名死嬰。（示意圖／翻攝自pexels）





美國賓州一名39歲女子傑西卡·莫特（Jessica Mauthe）近日因涉嫌在家中藏匿4名死嬰被捕，案件驚悚細節陸續曝光。據了解，房東先在莫特房間發現一名死嬰，報警後警方搜查屋內閣樓與衣櫃，竟又發現另外三名死嬰，均包裹在垃圾袋或托特袋中。

根據《鏡報》報導，莫特本月出庭進行初步聽證，面對刑事殺人、過失殺人、隱匿兒童死亡及屍體虐待等指控，她對所有罪名均表示不認罪。檢方在聽證中傳喚多名證人說明調查經過，指出最早的死嬰出生於約六年前，而最近一名死嬰則在一年半前出生，莫特涉及刑事殺人與過失殺人罪名。

廣告 廣告

證詞指出，莫特向警方表示，四名嬰兒均在家中廁所出生。其中一名嬰兒出生時曾微弱哭泣，但莫特失去意識後醒來，嬰兒已不幸死亡。第二、第三名嬰兒是否活產尚不清楚，而第三名嬰兒出生時未發出任何哭聲。

至於第四名嬰兒，檢方指控莫特在出生後將嬰兒殺害。據庭上證詞，嬰兒出生時仍發出哭聲，莫特承認她當時將嬰兒從馬桶中抱出，用毛巾將全身包裹，抱了約15至20分鐘，直到嬰兒停止哭泣才放手。不過，莫特也表示，她不確定嬰兒死亡是因自己抱得過緊，還是毛巾覆蓋口鼻所致。

警方表示，這些死嬰的死因仍待進一步鑑定。莫特的辯護律師查克·帕斯卡爾（Chuck Pascal）則強調，目前缺乏明確證據證明嬰兒死亡原因，加上莫特可能受到生產後的疼痛、失血與精神狀態影響，因此她的供述不能單純作為定罪依據，真實性尚待確認，她本人也可能並不知情。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿