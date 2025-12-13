驚悚！美國環球影城雲霄飛車釀意外 遊客高速飛出重傷不治
國際中心／程正邦報導
佛州驚傳高速悲劇：雲霄飛車釀成多處鈍器創傷命案
美國佛羅里達州的環球影城（Universal Studios）近日爆出一起令人震驚的遊樂設施死亡意外，為這座人氣主題樂園蒙上了一層陰影。據《美聯社》與《NBC》等多家媒體報導，一名 32 歲的男子在搭乘園區著名雲霄飛車「星塵賽車手（Stardust Racers）」時，於高速行進中疑似因身體失衡，多次猛烈撞擊車廂結構，最終傷重不治。
警方本週公布的調查報告證實，死者為凱文・羅德里奎茲・薩瓦拉（Kevin Rodriguez Zavala）。法醫判定其死因為多處鈍器創傷（Multiple Blunt Force Trauma），事故性質被裁定為意外。
雲霄飛車的潛在風險與設備「重複鎖定」疑雲
調查報告揭露了這起悲劇背後的幾個關鍵細節，引發外界對設施安全的質疑：報告指出，死者薩瓦拉本身患有脊椎疾病，平日需依賴輪椅行動。儘管設施入口處設有清晰警語，提醒患有背部或頸部疾病者不宜搭乘，薩瓦拉當天仍與女友一同登上這座時速可達100 公里 的雙軌發射式雲霄飛車。
儘管調查人員確認現場工作人員的操作流程符合規定，並無明顯的人為疏失，但有現場證詞指向安全設備的異常。報告提到，薩瓦拉的安全桿在固定時，曾出現需要多次反覆按壓才能成功鎖定的狀況。
薩瓦拉的女友在證詞中悲痛回憶，雲霄飛車進入第一個高速下坡時，由於安全固定不足，男友的身體就整個人向前飛出，頭部多次猛烈撞擊，她試圖用盡全力拉住對方，卻無能為力。
癱軟座位上的駭人傷勢：大腿骨斷裂與多處外傷
列車最終停下時，現場的慘狀令人心悸。一位剛好在場的醫師目擊者回憶，薩瓦拉癱軟在座位上，手臂垂掛在車廂外，傷勢極度嚴重，甚至出現大腿骨斷裂的駭人情形。
據環球影城醫護人員的記錄，設施停止時，薩瓦拉已從座位上幾乎滑落，僅僅被安全桿卡住。他的臉部與身體多處可見明顯外傷。儘管工作人員第一時間實施了急救措施，但仍無法挽回他的生命。
這起事件凸顯了雲霄飛車在高速、高 G 值環境下，即使是微小的安全裝置缺陷，都可能帶來致命的後果。截至目前，佛州環球影城尚未對外發布進一步的官方回應或設施關閉的公告。
