驚悚 苗栗台13線機車衝落駁坎2男大生慘死1人掛鐵絲圍籬

2男大生共乘機車卻翻落駁坎，雙雙傷重不治。（圖：警方提供）

台13線苗栗縣頭屋鄉象山路口附近路段，今天（28日）下午發生機車衝出道路、墜落駁坎的意外。機車騎士和後座乘客雙雙被拋出，2人傷重不治。其中一人還掛在一旁中油公司探採事業部鑽探工程處廳舍的尖刺鐵絲圍籬上、腳下鮮血滿地，景象驚悚。至於確實的肇事原因則由警方進一步調查當中。

男大生甩出機車掛在鐵絲網上，場景駭人。（圖：民眾提供）

警方調查指出，機車騎士為21歲林姓男子、乘客為20歲李姓男子，2人都是苗栗人，1人住苗栗市、1人住公館鄉。其中林姓男子跌入水溝、李姓男子則掛在尖刺鐵絲圍籬上，2人均傷重送醫搶救不治。初步了解2人在北部就讀大學，研判是返家途中發生不幸。

據到場的消防人員表示，接獲報案趕抵現場時，發現一輛機車墜落路旁2公尺深駁坎，一名男性躺臥在路肩水溝內，另有一名男性掛在一旁中油公司探採事業部鑽探工程處廳舍的尖刺鐵絲圍籬上、腳下鮮血滿地，消防人員利用破壞剪剪斷鐵絲才將重傷男子救下送醫。

兩名男大生經送醫搶救後，雙雙傷重不治。警方調查，兩名男大生共乘機車沿台13線由北往南行駛，行經該路段時，不明原因衝出道路，摔落外側駁坎，全案警方已報請檢察官相驗，確實事故原因仍進一步釐清當中。（彭清仁報導）