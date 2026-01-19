驚悚！蘆洲驚爆凶殺案「夫妻身中10多刀陳屍家中」 兒子失聯涉重嫌警追緝中

蘆洲驚爆凶殺案「夫妻身中10多刀陳屍家中」。（翻攝畫面）

驚！新北蘆洲昨（18）日發生凶殺案，陳姓報案人昨天多次聯繫表哥但沒有成功，之後與警方一同開門入內後發現表哥與其妻倒在客廳均已身亡，身上還有10幾處刀傷，經調查，死者的兒子涉有重嫌，警方目前正積極查緝中。

蘆洲凶殺！ 夫妻陳屍家中

警方說明，陳姓報案人於昨日多次聯繫渠廖姓表哥（男、48年次）未果，前往案發地撥打電話聽到屋內傳來手機鈴聲、卻無人接聽，立即請求警方協助。經員警會同報案人請鎖匠開門後，發現表哥與其妻（女、40年次）夫妻2人倒臥客廳，地面有大量血跡。

警方表示，初步檢視2名死者均身中10多處刀傷，蘆洲所立即封鎖現場，通知偵查隊及鑑識小組到場採證釐清。

凶手是誰？ 警追緝中

警方說，目前調閱監視器發現死者兒子於17日晚間21時自案址騎乘機車離去、目前無法取得聯繫，涉有重嫌，本案已由刑大及本分局偵查隊、蘆洲所共同組成專案小組，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，積極查緝中。

