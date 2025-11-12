驚悚！進屋強盜逾600萬竟還燒炭想滅口 惡男殺人未遂起訴
〔記者陳建志／台中報導〕台中謝姓、胡姓男子，去年6月潛入廖姓男子住處，持刀將他押到廁所綑綁後，在屋內搜刮超過360萬的港幣、韓元等外幣、台幣，並持提款卡盜領254萬元，兩人擔心犯行曝光竟決定滅口，先餵廖男吃下不明藥物昏睡後燒炭，期間見廖男醒來還持續加炭，所幸廖男暗中打開窗戶並趁隙報警才獲救，警方事後逮捕謝男，胡男則逃逸遭通緝，近日偵結將謝男依殺人未遂、加重強盜起訴。
中檢起訴指稱，29歲謝男與胡男得知廖姓男子家中放有大量財物，去年6月2日凌晨1點多先懸掛偽造車牌開車到廖男在台中西屯住處，凌晨3點多趁家中大門沒關闖入，胡男從廖男家中持1把刀，將廖男押到房間廁所，並將他綑綁後，開始在屋內搜刮財物。
兩人共在屋內搜刮港幣68萬元(約新臺幣271萬)、韓元4000萬元(約新臺幣84萬)、人民幣5000元、澳幣4000元、馬來西亞幣5000元、越南盾3000萬元(約新臺幣3萬5千元)、新臺幣近4萬元、迪奧後背包、LV外套、LV手提包、勞力士金錶等物品後放在床上。
接著逼問廖男交出中國信託、國泰世華、台新銀行的提款卡與密碼，由謝男前往自動提款機領款，前後共盜領254萬餘元，當天下午2點，胡男拿著搶來的外幣，搭UBER至彰化縣員林鎮兌換，並由謝男在家中監控廖男的行動。
直到當晚8點多，兩人擔心犯行曝光決定滅口，兩人要求廖男喝蠻牛飲料，將不明藥物服下，沒多久廖男就昏睡，胡接著指示謝去購買火種及木炭，意圖製造廖男因二氧化碳中毒意外死亡，胡並指示謝先開車離開。
隔天凌晨3點多，廖男因藥效已過醒來，發現屋內在燒炭，趕緊將點燃的木炭丟入馬桶內走出廁所，胡男發現將他拉回廁所內並加炭，廖男趁機回到房間並躺在床上假裝昏睡，暗中觀察胡男動靜，並偷偷將窗戶打開，發現胡一段時間就會進入房間加炭，造成屋內煙霧瀰漫，直到凌晨3點20分趁機拿手機報警，稱「我在家裡被綁架，對方有刀、槍，需警盡快到場協助」，警方獲報隨後趕到才獲救，胡男趁隙躲到頂樓並逃逸。
警方隨後查出是謝、胡兩人所為，謝男落網坦承強盜犯行，但否認殺人未遂，辯稱購買木炭等物都是依胡男所指示，不知目的為何；胡男則逃逸遭通緝，不過檢方依廖男鼻孔內側有少量疑似黑色物質殘留、浴室內有碳盆燃燒等證據，近日依殺人未遂、加重強盜、偽造文書等罪嫌將謝男起訴。
更多自由時報報導
鳳凰颱風來了！11縣市+花蓮部分放假 11/12停班課一次看
輔大名醫江漢聲看診時遇襲 凶嫌涉殺人未遂等罪 檢聲押禁見
苗栗隨機砍人男子「習性兇殘」 檢起訴求處3個無期徒刑
獨家》名醫江漢聲診間遭刺傷 凶嫌竟透過媒體預告犯罪
其他人也在看
「黃明志命懸一線！謝侑芯家屬急寄「綠色行李箱」 關鍵證物曝光了
馬來西亞警方正在調查歌手黃明志與已故台灣網紅謝侑芯的案件，案情進入關鍵階段。根據報導，若本週四前警方未能掌握新證據，將必須釋放黃明志。為協助調查進展，謝侑芯家屬已委託律師前往馬來西亞，並從台灣寄送疑似含有關鍵證物的綠色行李箱和兩部手機。這些物品先前曾被警方調查後歸還，現因可能與案件相關而再度提交。TVBS新聞網 ・ 22 小時前
惡劣畫面曝！北捷「白髮阿嬤」持傘猛打2歲女童逼讓位 父心碎怒提告
台北捷運「白髮阿嬤」73歲曾姓婦人，9月時強逼「Fumi阿姨」讓出優先席反被踹飛，引發熱議。如今曾婦又爆出，去（2024）年也因不滿一對父女不讓出捷運博愛座，竟持雨傘打傷2歲女童，女童父親氣得前往警局報案提告，經台北地檢審理，認為曾婦攻擊年幼兒童行為惡劣又無悔意，今（10）日依法將其起訴，當時「白髮阿嬤」對女童施暴的監視器畫面也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
吳亦凡「人沒了」死在監獄？消失名單「真實2消息來源」曝光：合理
近日韓團EXO前成員，前大陸頂流男星吳亦凡在2021年捲入多宗強姦指控，隨後被刑事拘留，最終因涉嫌強姦等罪判處13年，近日驚傳疑似「吳亦凡人沒了」在中國監獄死亡，該消息迅速傳遍全球媒體，使人再度將注意力拉回中國監獄體系的黑箱狀態。現在2項消息來源曝光，交叉比對推理後，讓外界再度重新關注吳亦凡案。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
女控王文洋包養生子不認帳 求償10億元敗訴
年屆74歲的宏仁集團總裁王文洋，今（2025）年6月捲入一起包養官司，一名宋姓女子透過孩子外婆提起民事訴訟，要求確認親子關係並求償10億元。台北地方法院審理後認定，提告的女方沒有充分舉證證明王文洋有撫養孩子的事實，判決女方敗訴，可上訴。中天新聞網 ・ 1 天前
太子集團女特助「15萬就交保」 卓揆對法院撂重話：打擊一線執法人員士氣！
立法院今天進行施政總質詢，國民黨立委王鴻薇質詢時關注詐騙議題，她表示，跨國的太子集團洗錢高達好幾百億，在台灣的不法所得高達45億元之多，上周涉案人員陸續被羈押，但其中有一個畫面是一位特助在被交保後開懷燦笑，引起國內輿論的譁然。王鴻薇詢問，詐騙集團在台灣不法...CTWANT ・ 16 小時前
花蓮馬太鞍溪暴漲！泥水灌入萬榮鄉 水利署長認錯了：是我們的疏忽
鳳凰颱風來襲，花蓮馬太鞍溪堰塞湖發布紅色警戒，因下游溪水暴漲，不僅馬太鞍溪便橋被淹沒，溪水泥流也灌入萬榮鄉社區，導致車輛被沖走。對此水利署長林元鵬坦承疏忽，導致堤防破口區無防護措施。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
三重「6連霸里長」盜里民2千萬元房產以930萬元賤賣…遭收押禁見
新北市三重區五順里「6連霸」的前里長洪嘉仁，不僅學歷高且曾獲特優楷模；不料，如今卻被指控，涉嫌在於2022年任內協助一位年長里民辦理印鑑證明及補發土地權狀等事宜，騙取被害人補發的土地權狀，再藉里內發放物資需簽名蓋章，夾藏房屋買賣同意書等文件，取得對方親筆簽名及蓋章後，夥同周姓共犯將2處房產總約2千萬元以低於市價的930萬賤賣牟利。新北市地檢署與警方於5日拘提洪嘉仁與周男；複訊後，向法院聲請羈押禁見三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
菸蒂彈到手上！女騎士一句話 56歲男竟持雨傘「猛擊頭部」撕裂傷
新北市永和一名女騎士制止男子亂丟菸蒂，竟遭對方持雨傘狠毆！事發於10號下午4點多放學時段，56歲陳姓男子隨意丟棄菸蒂，還彈到女騎士手上，引起不滿。女騎士欲理論，沒想到換來男子失控持傘猛攻，導致她臉部多處受傷、眼周撕裂，所幸在呼救後，熱心民眾立即上前協助制伏嫌犯，經送醫縫合數針，目前並無大礙。警方已將陳男依傷害罪逮捕法辦。TVBS新聞網 ・ 22 小時前
停白線9天返國「就地變違停」 愛車被拖車主怒
台北市 / 綜合報導 台北市大安區通化夜市旁巷弄，有民眾把車停在自家門口的白線上，出國工作9天回來，卻發現車子不見蹤影，原來是停車的地方被畫成紅線，車子被開單拖吊。由於該車停放時尚未畫紅線，警方主動撤銷罰單，但車主仍質疑交工處沒事先通知。對此交工處回應，畫線時會夾單告知車主，警方看到單子不會開單，研判是拖吊人員沒注意到。白色轎車停在自家門前，一名身穿螢光背心的，交工處人員出現在車頭，拿著長長桿子伸進車底畫紅線，速度也真快，隔天就被檢舉違停，員警到場開單拖吊，讓車主好傻眼。車主楊先生說：「比較傻眼的是，交工處是直接把它畫在車底下，那這樣子隨隨便便的，私人財產就可以被移。」事發在台北市大安區，通化夜市旁巷弄，楊先生上個月30日，停完車之後就出國工作9天，一回國車已經不見蹤影。車主楊先生說：「因為出國前我也沒有收到任何通知，如果像這邊的道路，像水溝蓋換新，那他們有通知單貼在門口，那我們其實都會去移到其他地方。」警方了解狀況後，認為車主停車時，該地點尚未畫設紅線，主動撤銷罰單，不過車主仍質疑，交工處畫線沒事先通知。台北市交工處工程大隊大安區承辦人說：「已經有詢問過，我們的派工人員，現場那台車輛，的確只有夾一張通告單。」交工處強調若遇到畫線時，通知不到車主移車，會夾單子在車上供警方識別，研判是過程中拖吊人員沒注意，不過巷弄內原先都是白線，卻突然劃設成紅線民眾反應兩極。附近住戶說：「這才八米路而已，你畫線要幹什麼，這條八米路，我住在這60年，第一次看到這樣畫的，亂七八糟。」台北市大安區通安里里長鄭水波說：「因為這條巷子本來就是亂七八糟，車子都進不來，我請台北市政府來規劃這樣子，現在整條巷道28巷，乾乾淨淨的。」畫了紅線警方就得依法取締，民眾也得乖乖遵守，但相關單位被質疑，沒事先告知難免讓民眾觀感不佳。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
黃明志捲命案「謝侑芯代表首露面警局」… 行李箱等關鍵證物被「召回」
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，全案從猝死轉為謀殺偵辦，黃明志目前遭拘捕並延扣6天，原本大馬警方拘留延押至10日，但吉隆坡總警長拿督法迪爾當天下午證實，警方將繼續延押黃明志3天。此外，謝侑芯的家屬代表10日首度在馬來西亞露面，並將謝侑芯的行李箱及2支手機交給警方，上述物品是警方初期調查後交還謝侑芯家屬，如今警方再次將物品召回，相信將是案件的關鍵證物。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
傳男子持美工刀攻擊江漢聲！輔大醫院回應
[NOWnews今日新聞]再爆醫療暴力！輔大醫院今（11）日傳出有民眾在就醫時，持美工刀攻擊醫師，而院內同仁、保全人員第一時間也上前制止，立即通報警方處理，目前已經將涉事者帶回偵辦。院方強調，絕不寬貸...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
北捷嬤再遭爆黑料！不止竊盜通緝，還雨傘攻擊「優先席女童」遭起訴
今年9月曾因捷運優先席攻擊「Fumi阿姨」的曾姓婦人，還有竊盜通緝在身，現被揭發前科不止於此，去年就曾揮舞雨傘打傷女童遭提告，今起訴出爐。造咖 ・ 1 天前
和我妻有曖昧？ 赴華山文創園區毆酒商 打斷3顆牙
近日台北市華山文創園區琴酒展發生嚴重暴力事件，一名蘇姓男子因懷疑妻子與蔡姓酒商有不正常關係，竟帶著扳手、水果刀前往尋仇。這起事件導致蔡姓被害人被打斷三顆牙齒，脖子也被碎玻璃割傷。警方調查發現，33歲蘇姓嫌犯正與妻子打離婚官司，並委託徵信社調查妻子的行蹤，進而得知29歲蔡姓被害人的身分。事發後警方迅速將嫌犯緝捕到案，依傷害、恐嚇及殺人未遂罪嫌移送法辦。TVBS新聞網 ・ 1 天前
仙塔律師涉當「詐團軍師」 首開庭採無罪答辯
仙塔律師涉當「詐團軍師」 首開庭採無罪答辯EBC東森娛樂 ・ 23 小時前
不只是朋友？ 大馬警長證實黃明志、謝侑芯「超友誼親密關係」
「護理系女神」網紅謝侑芯在馬來西亞猝死，由於死因疑與大馬歌手黃明志有關，警方已經朝「謀殺案」進行偵辦，沒想到案情出現重大轉折，警方出面證實謝侑芯與黃明志有著「超友誼的親密特殊關係」。中時新聞網 ・ 19 小時前
【後來呢】「喪屍菸彈」成毒駕奪命凶手 因「這載具」推波助瀾
陳嘉瑩毒駕撞死劉宗鑫，當時新聞引起全台關注，那段時間正是新興毒品「喪屍菸彈」依托咪酯被毒蟲拿來大量吸食的替代毒品，卻也因為此案立法院火速修法將它改列為二級毒品。中天新聞網 ・ 1 天前
輔大前校長江漢聲醫師看診遭人持美工刀刺傷 警逮男嫌送辦
輔仁大學附設醫院今天下午發生醫療暴力案件，輔大前校長江漢聲醫師看診時突遭30歲曾姓男子持美工刀攻撃，刺傷右手腕及左腹部輕微擦傷，所幸無大礙，行凶男子經醫院保全制伏，警察獲報迅速到場逮捕曾男，詢後依違反醫療法及傷害等罪嫌移送地檢署偵辦，並建請檢方預防性羈押。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 18 小時前
花蓮馬太鞍溪又溢流！泥水灌進明利部落 泥沙堆積近1米高
颱風夜驚魂！馬太鞍溪暴漲成「黑水」狂襲明利部落，大量泥沙淹沒街道，車輛遭沖走撞樹！居民震驚直呼：「破口沒處理好」，村長更擔憂下一波災情來襲。目前約100名居民緊急撤離，安置所人滿為患，災民欲返家善後，只能等風雨過後再說。政府已架設護欄，工程車來回清運，全力搶通道路⋯⋯TVBS新聞網 ・ 22 小時前
女子向王文洋求償10億 法院判決結果出爐
74歲的宏仁集團總裁王文洋捲入一樁私人官司惹民事訴訟，他被一名女子提起民事求償10億元，台北地院審理認為，提告的女方沒有...聯合新聞網 ・ 1 天前
快訊／黃明志透過律師喊冤！「謝侑芯的死與我無關」堅稱清白
（娛樂中心／綜合報導）馬來西亞創作歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯猝逝案，因當晚與死者同房而遭警方拘留。根據馬國媒 […]引新聞 ・ 1 天前