驚悚！進屋強盜逾600萬竟還燒炭想滅口 惡男殺人未遂起訴

台中謝姓男子侵入廖男住處洗劫財物、盜領超過600萬，還和胡姓同夥企圖燒炭將廖男滅口，中檢近日偵結，依殺人未遂、加重強盜將謝男起訴。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕台中謝姓、胡姓男子，去年6月潛入廖姓男子住處，持刀將他押到廁所綑綁後，在屋內搜刮超過360萬的港幣、韓元等外幣、台幣，並持提款卡盜領254萬元，兩人擔心犯行曝光竟決定滅口，先餵廖男吃下不明藥物昏睡後燒炭，期間見廖男醒來還持續加炭，所幸廖男暗中打開窗戶並趁隙報警才獲救，警方事後逮捕謝男，胡男則逃逸遭通緝，近日偵結將謝男依殺人未遂、加重強盜起訴。

中檢起訴指稱，29歲謝男與胡男得知廖姓男子家中放有大量財物，去年6月2日凌晨1點多先懸掛偽造車牌開車到廖男在台中西屯住處，凌晨3點多趁家中大門沒關闖入，胡男從廖男家中持1把刀，將廖男押到房間廁所，並將他綑綁後，開始在屋內搜刮財物。

兩人共在屋內搜刮港幣68萬元(約新臺幣271萬)、韓元4000萬元(約新臺幣84萬)、人民幣5000元、澳幣4000元、馬來西亞幣5000元、越南盾3000萬元(約新臺幣3萬5千元)、新臺幣近4萬元、迪奧後背包、LV外套、LV手提包、勞力士金錶等物品後放在床上。

接著逼問廖男交出中國信託、國泰世華、台新銀行的提款卡與密碼，由謝男前往自動提款機領款，前後共盜領254萬餘元，當天下午2點，胡男拿著搶來的外幣，搭UBER至彰化縣員林鎮兌換，並由謝男在家中監控廖男的行動。

直到當晚8點多，兩人擔心犯行曝光決定滅口，兩人要求廖男喝蠻牛飲料，將不明藥物服下，沒多久廖男就昏睡，胡接著指示謝去購買火種及木炭，意圖製造廖男因二氧化碳中毒意外死亡，胡並指示謝先開車離開。

隔天凌晨3點多，廖男因藥效已過醒來，發現屋內在燒炭，趕緊將點燃的木炭丟入馬桶內走出廁所，胡男發現將他拉回廁所內並加炭，廖男趁機回到房間並躺在床上假裝昏睡，暗中觀察胡男動靜，並偷偷將窗戶打開，發現胡一段時間就會進入房間加炭，造成屋內煙霧瀰漫，直到凌晨3點20分趁機拿手機報警，稱「我在家裡被綁架，對方有刀、槍，需警盡快到場協助」，警方獲報隨後趕到才獲救，胡男趁隙躲到頂樓並逃逸。

警方隨後查出是謝、胡兩人所為，謝男落網坦承強盜犯行，但否認殺人未遂，辯稱購買木炭等物都是依胡男所指示，不知目的為何；胡男則逃逸遭通緝，不過檢方依廖男鼻孔內側有少量疑似黑色物質殘留、浴室內有碳盆燃燒等證據，近日依殺人未遂、加重強盜、偽造文書等罪嫌將謝男起訴。

