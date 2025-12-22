驚悚！邦代海灘血案嫌犯曾扔「土製炸彈」 失敗未爆才槍擊

澳洲雪梨邦代海灘（Bondi Beach）14日發生重大槍擊案，造成傷亡慘重，警方今披露最新細節，當時嫌犯曾向人群投擲多枚土製炸彈，但因「沒有引爆」，才轉而開槍射擊。

罹難者家屬哭喊，場面令人鼻酸。（圖／美聯社）

《路透社》報導，這起攻擊共造成15人死亡、數十人受傷，震撼全球，已遭警方擊斃的50歲嫌犯阿克拉姆（Sajid Akram），名下擁有6把合法登記的槍枝，至於重傷被逮的24歲兒子納維德（Naveed Akram）遭控59項罪名，包括謀殺與恐怖主義相關指控。

廣告 廣告

警方在提交法院的事實說明指出，父子兩人「策畫這起攻擊數月之久」，並在案發前2天前往邦代海灘勘查，「監視器畫面顯示，2人在案發當天凌晨2時左右，從短期租屋處搬運長形、體積龐大的物品上車，並於當天下午5時抵達邦代海灘。」

警方研判，這些物品包括2把單管霰彈槍、1把貝瑞塔步槍、3枚管狀炸彈、1枚網球炸彈及1枚大型簡易爆裂物（IED）。警方指出，嫌犯在開槍前，曾先向人群投擲炸彈，「嫌犯將管狀炸彈與網球炸彈擲向聚集在公園內的人群，但所有爆裂裝置均未引爆。」隨後，嫌犯使用槍枝對現場民眾展開射擊，造成嚴重死傷。

延伸閱讀

MLB/貼錢又送球員 紅襪向紅雀換來主砲康崔拉斯

MLB/達比修有退休倒數？美媒曝教士協商「買斷剩餘合約」

MLB/市場熱度低！ 村上宗隆確定前進白襪