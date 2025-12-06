驚悚！陸工人掉進草場粉碎機絞亡…母在旁目睹「只剩一條腿」

大陸安徽淮北一名工人日前在草場維修粉碎機時，意外失足掉進機器中，偏又誤觸遙控器導致機器啟動，當場被絞死，其同場工作的母親在旁目睹悲劇發生，眼睜睜看著兒子「只剩一條腿」。

安徽工人掉進草場粉碎機慘遭絞死。（圖／翻攝新京報）

據《新京報》報導，該起事故發生於11月20日，死者妻子王女士向記者表示，丈夫在草場除了是工人也兼做維修工作，事發當日用於牧草、秸稈等物料加工的粉碎機被草堵住，於是爬上機器處理疏通，「後來不知道怎麼掉下去了，機器轉了，直接人又沒有了」。

王女士指出，婆婆同在該草場工作目睹此事，「當時（丈夫）掉進機器裡面，她（婆婆）就趴在機器下面看了，全部是血」，待消防隊趕到後展開救援，將粉碎機全部拆卸，「但是沒有什麼了，絞的就剩一條腿」。

草場經營者告訴記者，事發時機器未切斷電源，願意對死者家屬進行賠償，「機器是我的，以前機器壞的時候，是我停掉電之後親自操作的，他（死者）也知道怎麼操作。當天機器又壞了，他母親喊他修機器，那天他先是帶電作業，沒停總電源，加上上去時帶著遙控器，可能是碰到了遙控器，機器就開始轉圈了」。

12月5日，當地百善派出所工作人員告訴記者，此事系意外，已和家屬溝通解釋。目前家屬仍在與草場經營者就賠償金額問題進行協商。

相關新聞引發網友熱議，「按照道理他是維修工，更加應該確保斷電啊」、「不斷電維修+機台是遙控，bug疊滿了」、「機器吞人，母親吞淚。安全兩個字，又一次用生命寫成」、「天哪，媽媽還趴機器下面看了，得多痛苦啊」。

