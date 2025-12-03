驚悚！香港13歲少年墜樓亡 殘肢散落居民嚇壞

香港紅磡昨（2）日驚傳墜樓案。（示意圖／pexels）





香港紅磡昨（2）日驚傳墜樓案，警方接獲多名市民報案指出，他們在環海街附近的大廈住宅窗台、對開海濱附近，發現人體的殘肢與斷臂，場面十分恐怖。警方初步調查，疑似有名13歲少年墜樓身亡，雖未找到遺書等相關物件，但仍先將案件列為輕生。

根據《香港01》等港媒報導，警方獲報抵達現場進行搜查，發現環海街附近散落人體殘肢、斷臂，但未找到軀幹，研判認為是有人從高處墜落，力道過大導致肢體破碎。員警經過搜索後，於附近大廈的樓頂尋獲死者的遺骸。

經過初步調查，警方認定死者是一名13歲少年，目前並沒有找到遺書等相關物品，將安排法醫驗屍以鑑定少年死因，目前將案件暫時列為輕生。

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

