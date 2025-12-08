驚悚！2學生騎車雙載逆光阻視線 撞車倒地又遭廂型車追撞3人噴飛

記者陳佳鈴／台中報導

一部兩名女學生騎車雙載直行，疑似因當下陽光強烈、逆光嚴重，視線被遮蔽未注意前方路況，直接撞上小貨車左後方，機車當場倒地。(圖/翻攝畫面)

台中北屯發生一起驚悚車禍！車禍路段疑似逆光嚴重，兩名學生雙載先撞上路邊的車輛，連人帶車倒地後，沒想到後方的廂型車也因逆光視線受阻，沒發現前面倒地的女學生，直接撞上三人，其中一人還卡在輪下，相當驚悚！

車禍當時的驚悚瞬間也被拍下！一名小貨車駕駛臨停在路邊準備下車購買菜苗。就在駕駛下車前，一部兩名女學生騎車雙載直行，疑似因當下陽光強烈、逆光嚴重，視線被遮蔽未注意前方路況，直接撞上小貨車左後方，機車當場倒地。

賣菜苗的老闆娘聽到巨響後，立刻從攤位跑出查看情況，並上前準備協助兩名受傷的女學生。沒想到意外緊接而來，就在三人位於路旁等待救援時，後方一輛行經的箱型車同樣因逆光影響視線，未能及時發現前方事故狀況，竟高速直撞三人，強大的撞擊力道將三人全部撞飛，現場畫面相當驚悚。

後方一輛行經的箱型車同樣因逆光影響視線，未能及時發現前方事故狀況，竟高速直撞三人，強大的撞擊力道將三人全部撞飛。(圖/翻攝畫面)

附近民眾立即報案，救護人員趕抵後，分別將三名傷者緊急送往中國醫藥大學附設醫院及803醫院治療。目前三人皆意識清楚，但因外傷程度不同，仍需進一步留院觀察。

警方初步指出，事故發生時陽光角度正好直射駕駛視線，逆光為主要肇因之一，後續仍將調閱監視器及相關行車影像釐清各方責任。

