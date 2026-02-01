驚悚！6歲女童腦袋被「啃」出20個洞 兇手竟是老家這東西

中國河南鄭州一名6歲女童因不明原因連續高燒17天，送醫檢查後發現，她的腦部竟佈滿20多個大小不一的「窟窿眼」，如被啃過一樣。示意圖／取自photoAC

回老家探親或打掃久未居住的房子，千萬要做好防護！近日中國河南鄭州發生一起罕見且驚悚的病例，一名6歲女童因不明原因連續高燒17天，送醫精密檢查後，醫師驚見她的腦部竟然佈滿了20多個大小不一的「窟窿眼」，宛如被啃食過一般。經診斷，罪魁禍首竟是老房子灰塵中常見的「煙麴黴」（Aspergillus fumigatus）。

高燒不退求醫 腦部影像嚇壞醫師

據陸媒《長天新聞》報導，這名6歲女童因持續發燒長達17天不退，家長焦急萬分將其送往醫院救治。醫師安排腦部影像檢查時，赫然發現女童的腦組織遭受嚴重破壞。

廣告 廣告

主治醫師指著影像圖解釋，「腦部出現一個個窟窿眼，大概有20幾個，這非常罕見。」這些空洞顯示腦實質被某種物質侵蝕，經化驗確認，女童罹患的是嚴重的真菌感染，致病原為「煙麴黴」。醫師嚴肅表示「幸好及時發現，如果不是第一時間治療，這孩子的腦袋可能就完全壞掉了。」

老屋塵蟎藏黴菌 呼吸道吸入直攻腦部

為何年僅6歲的孩子會感染這種可怕的真菌？經醫師詢問病史，家屬回憶起發病前，曾帶著女童回鄉下的老家，該棟房子由於長時間無人居住，屋內積滿灰塵且通風不良。

醫師研判，女童在老屋內活動時，短時間內大量吸入了揚起的「黴變粉塵」。這些粉塵中含有高濃度的煙麴黴孢子，真菌通過呼吸道進入女童體內，隨後滲入血液循環系統，最終突破血腦屏障，對大腦發起侵襲，導致腦組織被「啃」出20多個空洞。

醫師示警：久無人居老宅「進屋先通風」

醫師指出，「煙麴黴」是一種廣泛存在於自然界及發霉環境中的真菌，特別喜歡滋生在長期不通風、潮濕陰暗的老舊房屋、舊衣物或廢棄雜物中。

對此，醫師發出3大緊急提醒：

1.做好防護

民眾若要打掃或進入久未居住的老房子，務必佩戴口罩，避免直接吸入揚起的灰塵。

2.先通風

進屋前應先打開門窗通風，降低空氣中黴菌孢子的濃度。

3.留意免疫力

兒童、老人或免疫力較低者，應盡量避免接觸此類黴變嚴重的環境。若在接觸後出現發燒、頭痛等不適症狀，應立即就醫並告知醫師接觸史。



回到原文

更多鏡報報導

年終4.4個月卻想哭！台銀女曝「實領金額」淚崩：買房不敢想 看這行破百萬超羨慕

大掃除禁忌多！專家曝「黃金時辰」由內往外掃 9樣窮氣物不丟恐破財

馬年開春財運曝！命理師點名「4生肖」非暴富即破產 屬豬者不虧就是賺

「黃便上有血」以為痔瘡！30歲男不到1年就走了 醫示警：2顏色快就醫