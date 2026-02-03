驚悚14小時...新北羅家1死7人送醫 吸入一氧化碳3分鐘就可致命

熱水器。消防署提供



新北市土城區羅姓人家3日七人一氧化碳中毒送醫，僅羅家爸爸沒事；離奇的是，羅家的11歲女兒2日睡夢中死亡，是否也是一氧化碳中毒奪命，檢警3日相驗查清楚死因。統計指出，只要吸入6400ppm濃度以上的一氧化碳，1至3分鐘。

新北市土城區延和路一處民宅發生一氧化碳中毒！2日下午2時許，1名11歲女童被家人發現昏睡叫不醒，緊急送醫搶救後仍傷重不治，直到3日凌晨4時許，同住的2名親友出現頭暈症狀，警消到場後將7人送醫，這才發現是一氧化碳中毒。

何謂一氧化碳中毒

一氧化碳(CO)是一種無色、無味、無臭卻「有毒」的氣體，當居家使用的瓦斯燃燒時若不能提供充足的氧氣，容易因燃燒不完全而產生一氧化碳。

居家一氧化碳來源多是因燃氣熱水器安裝不當且環境通風不良所致；另外，在密閉空間使用碳火、瓦斯爐具煮食、團聚吃火鍋等，亦可能產生一氧化碳而導致中毒。

一氧化碳的危險性

一氧化碳與血液中血紅素(人體血液中的氧氣載體)的結合力是氧氣的200倍左右，容易取代氧氣與血紅素結合，即使少量吸入，也會結合而形成一氧化碳血紅素(COHb)，使血液的攜氧能力降低，造成身體組織無法充足含氧，而導致一氧化碳中毒。

一氧化碳中毒症狀及處置措施

人體吸入一氧化碳後，經常會有頭痛、噁心、暈眩、昏迷等症狀，甚至導致死亡，如果使用燃氣設備(如燃氣熱水器)時，有上述症狀發生，要警覺可能是一氧化碳中毒，應立即停止使用燃氣設備，並打開通往室外的門窗通風，身體嚴重不適時，請先前往通風良好的室外環境，再打119電話求助；如發現一氧化碳中毒患者無呼吸心跳時，依照急救步驟實施心肺復甦術(CPR)，直到救護車到場急救。

空氣中一氧化碳濃度對人體的影響

一氧化碳吸入濃度對人體的影響。消防署提供

熱水器使用安全注意五項要點

要安全品牌：應有CNS合格標示。

要正確型式：依通風條件選用正確型式熱水器。

要安全安裝：找合格技術士安裝並張貼施工標籤。

要定期檢修：熱水器應定期檢修及汰換。

要保持通風：避免於陽台加裝鐵窗、晾掛衣物及堆積雜物影響通風。

上述資料來源：消防署、新北市消防局

