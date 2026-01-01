驚愕老友驟逝，70歲老爸許願去南極！搭廉航、住青旅…父女壯遊14國：一家人旅行是最無價回憶

雪兒出門旅遊就是好幾個月，朋友問雪兒爸爸是否會擔心，他只是選擇了放手，並在熟悉的地方等著女兒，一次又一次，從來沒有缺席過。（圖／雪兒Cher提供）





那年，爸爸忽然說：「可不可以帶我去南極？」

我立刻說「不可以」，我可以承擔自己出門在外的風險，但是不想帶家人去冒險。

後來輾轉才得知，某個鄰居跟同學的驟然離世，他也害怕將來的時日無多……後來我還是買了機票和船票。

一對完全不會西班牙文的父女，就這樣踏上荒唐又奇特的夢想旅程。

爸爸給了我一生受用的「勇氣護照」，我也陪伴他去探索世界每個值得驚嘆的角落──

爸爸放手讓我去飛

以前出國都是爸爸接送我去機場，我只買了單程機票，一次出走就是好幾個月，看我在臉書分享在世界四處窮遊當背包客的經歷，去印度、去伊朗，去一些別人覺得奇怪的地方。

總有朋友問他：「你放心讓女兒一個人出國，還去一些很可怕的國家嗎？」



爸爸回應：「我不是放心，我是放棄。」



放棄對女兒的掌控，才能讓孩子恣意的飛翔，與其無微不至的照顧，不如放手讓她去跌倒跟受傷。



反正，孩子在外走累了，懂得回家就好，餐桌會多擺上一碗飯，一雙筷子，熱騰騰的飯菜，吃飽了就再去外面闖闖。



就這樣，一年三百六十五天，幾次來來回回的接送，我都會在歸國的前幾天通知他，他就會在熟悉的地方等我，一次又一次，從來沒有缺席過。

從獨旅到帶著爸爸去冒險



後來有天他突然問我：可不可以帶他世界最遠的南極。獨旅習慣的我立刻說「不可以」。



我可以承擔自己出門在外的風險，但是不想帶家人去冒險。輾轉才得知，某個鄰居跟同學的驟然離世，他也害怕將來的時日無多。



於是我就牙一咬，那年買了機票跟南極船票，一對完全不會西班牙文的父女，就踏上了夢想成真之路──南美與南極。



結果一下飛機就面臨簽證問題，前一天烏拉圭還免簽，結果我隔天要去就必須申請簽證，反正整趟旅程發生各種荒唐奇特的怪事，我常常處於各種崩潰狀態，但爸爸沒有半句指責，毫無條件相信我。



他就跟著我住青年旅館，吃路邊攤，搭廉價航空，坐長途巴士，然後認識當地的朋友。

▲雪兒爸爸的南極冒險大成功。他身體硬朗，表示為了出國，會好好保養身體。（圖／雪兒Cher提供）

一生都能用的「勇氣護照」



後來的幾年，我變成爸爸的許願池，他說想去哪，我就會開始看機票、找行程。我帶過父母一起去了斯里蘭卡、日本、韓國、印尼、菲律賓、馬來西亞跟瑞士，也帶爸爸去了尼泊爾、不丹、墨西哥、貝里斯、瓜地馬拉、古巴跟新疆。



爸爸的身體這幾年一直都很硬朗，他說：為了要出國，他會好好保養身體。



我也把旅行的重心從一個人變成一家人，現在還有幾個朋友會跟我們一起出門。下個月還要帶兩個70歲的老小孩去北歐，現在還在排專屬他們的客製化行程。



很多人問我：「帶家人出門不容易吧！」



我說：「對啊！」

一個人旅行是自由自在，想去哪就去哪，一家人旅行是互相陪伴，不是照表操課，不是非要景點打卡，是創造出這輩子最無價的回憶。



我問爸爸：「父親節要什麼禮物？」



爸爸說：「帶我出去玩就好了。」



是的，父親給我一張一生都能用的「勇氣護照」，我也趁著年青就自由飛翔，等我有能力，也趁著他們有體力，就努力去探索世界每個值得驚嘆的角落。



也祝福大家，父親節快樂。



本文獲作者授權轉載，原文出處

