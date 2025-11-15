驚慌失控？日女火警受困竟將消防員「踹」墜樓 網痛批：恩將仇報

國際中心／程正邦報導

日本大阪市東淀川區的一間公寓，昨（14）日清晨發生火災，原本一場緊急的救援行動，卻因為受困女子的極度驚慌和失控行為，演變成一場救援人員與被救者雙雙墜樓受傷的離奇意外。該女子不僅拒絕配合，更在掙扎中將一名消防員踹下長梯，混亂的過程引發日本社會對消防員辛勞與公共安全的熱烈討論。

煮食釀火災 女子坐上陽台圍欄拒救

這起火警發生在14 日上午 7 時許。根據《讀賣新聞》與《朝日放送電視台》（ABC TV）等日媒報導，事故發生地點位於東淀川區一棟公寓的二樓。初步調查顯示，火災疑似是一名 26 歲女子在煮早餐時引發，現場冒出熊熊烈焰與大量濃煙。

消防隊員獲報抵達時，發現釀災的女子已自行逃到二樓的陽台，並危險地坐在陽台圍欄上等待救援。

當消防員架設長梯攀爬而上，試圖接近女子展開救援時，女子疑似因過度驚嚇，情緒徹底失控。她不斷躲開救援人員的接觸，拒絕配合救援。

猛踹長梯與消防員 兩人先後墜地

由於勸說無效，消防員決定採取更果斷的救援措施。現場指揮官調整策略，派出另一組消防員從女子腳下的位置爬上，試圖將她直接抱下長梯脫困。

然而，在近身接觸的過程中，該女子極力掙扎，先是差點將長梯踹倒。隨後，在混亂的拉扯間，女子竟然用力猛踹，導致一名正在救援的消防員重心不穩，直接從長梯上墜落到地面。

所幸消防員摔倒後迅速起身，顧不得傷勢，再次準備上去協助女子脫困。但該女子隨後猛踹長梯，最終因自身掙扎失控，失去重心也從二樓摔落地面。

網友痛批白衣女恩將仇報，「這種人不要救了吧」。（圖／翻攝自X平台@vw908kk）

社會輿論譁然：消防員的辛酸誰人知

儘管場面驚險，所幸女子墜落處離地不高，她只有腿部和下巴受到輕傷，沒有生命危險。而被踹下樓的消防員也無大礙。詳細的起火原因仍待警方與消防單位進一步調查釐清。

這段混亂且驚險的救援過程引發了日本社會的高度關注和熱議。許多網友紛紛在社群媒體上對消防員表達同情與支持，認為他們在執行人命關天的任務時，還必須面對被救者情緒失控甚至「攻擊」的突發狀況，實在太過辛苦。

「差點把消防員害死了，這種恩將仇報的行為令人憤怒」、「消防員不該面臨這種生命威脅，釀成火災還攻擊救援者，這應受到法律追究。」多數輿論將矛頭指向該女子的行為，呼籲社會應更加尊重和保護在第一線執勤的救難人員。

