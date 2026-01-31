驚曝新北地院書記官報到率 吳宗憲傻眼：不只是「缺工」

圖為新北地方法院。（資料照）

國民黨立委吳宗憲今（31日）日在臉書揭露，今年書記官，新北地院開缺71人，卻只有2人報到。報到率2.8%，他直言，這不只是「缺工」，這是就業市場對司法環境投下「不信任票」，且這不只是書記官的問題，這是整個文官體制的警訊！

吳宗憲發文指出，司法體系正在崩壞，這不是危言聳聽，是正在發生的事實，報到率2.8%，這不只是「缺工」，這是就業市場對司法環境投下「不信任票」，年輕人寧願去當外送員、律師助理、檢助／法助，也不願當「血汗書記官」。

面對人力崩盤，司法院近期開放讓約聘「職務代理人」進庭製作筆錄，吳宗憲表示，能理解在人力極度吃緊的當下，為了讓法庭還能運作，這是不得不的短期權宜之計，許多書記官甚至樂見有人分擔沉重的開庭壓力，但必須嚴肅質問「這不該是常態」，政府不能把「止痛藥」當成「維他命」長期吃，當法院連最核心、需要高度專業甚至涉及機密案件的法庭紀錄工作，都必須仰賴流動性高、受保密規範密度較低的「臨時人員」來支撐時，正顯示司法體系已經脆弱到了極點。

針對書記官的困境，吳租憲表示，在立法院本會期的最後一天，邀請人事長當面討論司法院/法務部「調漲書記官紀錄費」的請求，人事長當場承諾盡速將調薪提案送交行政院辦理。

不過，吳宗憲也提醒，這不只是書記官的問題，這是整個文官體制的警訊。據統計，公務員報考人數在過去10年間腰斬（從32萬跌至16萬），曾經人人稱羨的鐵飯碗，現在生鏽了。如果不徹底檢討「虧待基層、優待高層」的病態結構，明年報到率歸零的，恐怕不只是新北地院，而是整個中華民國的文官體系。

