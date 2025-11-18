驚沈伯洋真的可能選台北！他曝賴清德盤算 這動作露餡「想利用韓國瑜」

​民進黨2026挑戰台北市長蔣萬安人選未定，除了已經表態的壯闊台灣創辦人吳怡農之外，外傳民進黨立委王世堅、沈伯洋，甚至社民黨台北市議員苗博雅都是可能人選；國民黨台北市議員楊植斗透過臉書發文，認為總統賴清德不斷點名、要求立法院長韓國瑜聲援沈伯洋，為了不是取得後者的支持，而是利用韓國瑜的政治聲量，幫沈伯洋架舞台，並由此推斷「沈伯洋選台北市長的可能性愈來愈大」。

楊植斗透過臉書發文回顧，在當年新冠疫情爆發前，沒有一個人認識現為現任行政院政務委員的陳時中，是透過每天開記者會、民進黨力捧，這才獲得大眾關注，進一步取得競選台北市長大位的門票。

國民黨台北市議員楊植斗。（資料照，顏麟宇攝）

同樣的模式套用到沈伯洋身上，楊植斗認為，雖然沈伯洋在市政上的履歷為零，但隨著中共發布全球通緝令，代表「抗中保台」條件已經達到、有資格與藍白一搏，因此賴清德才多次要求韓國瑜表態，不是為了獲得後者的聲援，而是為了幫沈伯洋的民調架設舞台。

楊植斗指出，如今沈伯洋已經收穫了不少抗中紅利，加上聯電創辦人曹興誠的公開喊話，讓賴清德開始認真考慮推派沈伯洋的可能性，楊植斗認為，只要沈伯洋接下來的聲量、民調有起色，可能真的會代表民進黨出戰台北。

最後楊植斗也直言，賴清德多次點名韓國瑜，就是為了利用韓國瑜的政治能量、促成沈伯洋與韓國瑜「捉對廝殺」的局面，為後續的選舉鋪路，楊植斗也透露，韓國瑜最好的應對方法，就是不再回應賴清德的喊話。

