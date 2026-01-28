驚爆中國人口僅剩5億？民政部吹哨者揭露：2025年1400萬人慘遭活摘

李大宇指民政部爆料中國人口剩5億，千萬人因零件轉移遇害，政權脆弱。（圖為中國雲南醫院16小時完成31移植，醫生對大體鞠躬致意照。） 圖：翻攝自昆明信港港

[Newtalk新聞] 中國民政部內部流出驚人數據，顯示中國實際人口已崩跌至5億多人。資深媒體人李大宇引述消息指出，有民政局部門爆料者揭露，疫情爆發至今累計死亡人數破5億，且2025年更出現恐怖高峰，高達1400萬人因「零件轉移」遇害，其中80後世代成為主要目標。李大宇強調這些數據雖驚悚但具可信度，直言中共政權已脆弱不堪。

根據資深媒體人李大宇在其頻道《大宇拍案驚奇》發布的最新內容，他引述異議人士曾節明（中國流亡異議人士，曾任桂林記者）收到的爆料消息，該消息源自中國民政部門的內部人士。李大宇說明，這份爆料內容直指中國人口數據造假嚴重。回顧胡錦濤、溫家寶時期的2010年第6次人口普查，中國總人口尚有13.397億；然而到了習近平執政下的2020年11月第7次普查，真實人口僅剩下10.933億，比胡溫時期大幅減少了2億多人。李大宇指出，當時習近平因發現人口銳減感到「臉上無光」，下令延遲至2022年初才公布經過美化的數據。

經過了5年多，現在中國的真實人口數據更為驚人。爆料指出，目前中國真實人口只有5億多人。李大宇表示，這與曾節明觀察到的現象吻合，即中國除了大城市與節假日外，許多地方出現大片無人區，比上世紀80年代10億人口時期還要冷清。李大宇說明，這與他先前自行推算的6至7億人口相去不遠，甚至更低，這項數據確實「令人震驚」。

關於死亡人數方面，李大宇引述該名民政部門吹哨者的說法，指出在2020年至2023年的3年疫情期間，中國真實死亡人數達3.87億人；而在2022年12月解除封控清零後的兩年內，又增加了1.53億名死者。總計自2020年疫情爆發迄今，死亡人數高達5.3億人。李大宇認為，雖然數字看起來比較誇張，但這些爆料「並非空穴來風」，需要謹慎對待。

爆料內容更揭露了駭人聽聞的「零件產業鏈」。李大宇指出，許多所謂的心死腦死者，並非疫苗副作用，而是死於當局重點扶持的「零件移植產業鏈」。他說明，疫情期間的強制措施為零件配對與謀取供體提供了前所未有的方便，導致80後世代成為受害最深的群體。數據顯示，疫情3年期間，80後的死亡率是70後的2倍，甚至比50後還高。李大宇表示，由於80後離奇的高死亡率引起國際關注，當局在2024年末下令，將大部分器官摘除遺體的死亡不再納入死亡統計，而是視為失蹤處理。

李大宇進一步說明，到了2025年，這類情況更為嚴峻。自2025年開始，全國公安對於遭拋棄且器官缺失的遺體不再立案。根據全國殯儀館內部統計，2025年僅一年，被當作失蹤者記錄且器官缺失的遺體就達到1400多萬人。李大宇強調，這意味著「就是因為零件轉移，而遇害的人數，在2025年一年，就有1400多萬人」，這是不折不扣的大規模謀殺。

對於爆料者的動機，李大宇轉述，該名民政部門人士表示自己對共產黨的信仰早已破滅，加上目前經濟極差，公務員薪資大幅縮水甚至遭拖欠，但真正讓他破防的原因，是目睹一個自稱人民政權的當局，竟為了謀取暴利而大規模謀害自己的人民，特別是針對下一代。爆料者直言，「但如果不知道這個真相，仍能苟活」、「但今天目睹一個，自稱是人民政權的當局，大規模謀害自己人民，特別是下一代來謀取暴力，終於完全破防，忍無可忍，必須爆料」。

李大宇表示，雖然有部分人不相信這些數據，但他個人非常相信這位民政部門爆料者提供的消息，也信任曾節明的嚴謹判斷。他認為真相一旦完全揭露將會觸目驚心，呼籲外界關注這些資訊，因為這證明了中共到底害死了多少人。李大宇表示，「再不改朝換代，百姓可能很快會完蛋」，這些資訊的分享非常必要，隨著時間推移，相信會有更多爆料出來驗證這些事實。

