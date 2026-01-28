驚爆中國人口僅剩5億？民政部吹哨者揭露：2025年1400萬人慘遭活摘
[Newtalk新聞] 中國民政部內部流出驚人數據，顯示中國實際人口已崩跌至5億多人。資深媒體人李大宇引述消息指出，有民政局部門爆料者揭露，疫情爆發至今累計死亡人數破5億，且2025年更出現恐怖高峰，高達1400萬人因「零件轉移」遇害，其中80後世代成為主要目標。李大宇強調這些數據雖驚悚但具可信度，直言中共政權已脆弱不堪。
根據資深媒體人李大宇在其頻道《大宇拍案驚奇》發布的最新內容，他引述異議人士曾節明（中國流亡異議人士，曾任桂林記者）收到的爆料消息，該消息源自中國民政部門的內部人士。李大宇說明，這份爆料內容直指中國人口數據造假嚴重。回顧胡錦濤、溫家寶時期的2010年第6次人口普查，中國總人口尚有13.397億；然而到了習近平執政下的2020年11月第7次普查，真實人口僅剩下10.933億，比胡溫時期大幅減少了2億多人。李大宇指出，當時習近平因發現人口銳減感到「臉上無光」，下令延遲至2022年初才公布經過美化的數據。
經過了5年多，現在中國的真實人口數據更為驚人。爆料指出，目前中國真實人口只有5億多人。李大宇表示，這與曾節明觀察到的現象吻合，即中國除了大城市與節假日外，許多地方出現大片無人區，比上世紀80年代10億人口時期還要冷清。李大宇說明，這與他先前自行推算的6至7億人口相去不遠，甚至更低，這項數據確實「令人震驚」。
關於死亡人數方面，李大宇引述該名民政部門吹哨者的說法，指出在2020年至2023年的3年疫情期間，中國真實死亡人數達3.87億人；而在2022年12月解除封控清零後的兩年內，又增加了1.53億名死者。總計自2020年疫情爆發迄今，死亡人數高達5.3億人。李大宇認為，雖然數字看起來比較誇張，但這些爆料「並非空穴來風」，需要謹慎對待。
爆料內容更揭露了駭人聽聞的「零件產業鏈」。李大宇指出，許多所謂的心死腦死者，並非疫苗副作用，而是死於當局重點扶持的「零件移植產業鏈」。他說明，疫情期間的強制措施為零件配對與謀取供體提供了前所未有的方便，導致80後世代成為受害最深的群體。數據顯示，疫情3年期間，80後的死亡率是70後的2倍，甚至比50後還高。李大宇表示，由於80後離奇的高死亡率引起國際關注，當局在2024年末下令，將大部分器官摘除遺體的死亡不再納入死亡統計，而是視為失蹤處理。
李大宇進一步說明，到了2025年，這類情況更為嚴峻。自2025年開始，全國公安對於遭拋棄且器官缺失的遺體不再立案。根據全國殯儀館內部統計，2025年僅一年，被當作失蹤者記錄且器官缺失的遺體就達到1400多萬人。李大宇強調，這意味著「就是因為零件轉移，而遇害的人數，在2025年一年，就有1400多萬人」，這是不折不扣的大規模謀殺。
對於爆料者的動機，李大宇轉述，該名民政部門人士表示自己對共產黨的信仰早已破滅，加上目前經濟極差，公務員薪資大幅縮水甚至遭拖欠，但真正讓他破防的原因，是目睹一個自稱人民政權的當局，竟為了謀取暴利而大規模謀害自己的人民，特別是針對下一代。爆料者直言，「但如果不知道這個真相，仍能苟活」、「但今天目睹一個，自稱是人民政權的當局，大規模謀害自己人民，特別是下一代來謀取暴力，終於完全破防，忍無可忍，必須爆料」。
李大宇表示，雖然有部分人不相信這些數據，但他個人非常相信這位民政部門爆料者提供的消息，也信任曾節明的嚴謹判斷。他認為真相一旦完全揭露將會觸目驚心，呼籲外界關注這些資訊，因為這證明了中共到底害死了多少人。李大宇表示，「再不改朝換代，百姓可能很快會完蛋」，這些資訊的分享非常必要，隨著時間推移，相信會有更多爆料出來驗證這些事實。
更多Newtalk新聞報導
2025年加密洗錢2.5兆 華語犯罪網絡崛起成主要推手
2縣市大雨特報！今晨迎風面濕冷、白天起雨勢逐漸趨緩 明氣溫回升
其他人也在看
歐陽娣娣才10歲「通告費領8萬」！余祥銓變臉怒吼不錄了：我都沒有過
歐陽龍與傅娟的小女兒歐陽娣娣近年追隨姊姊歐陽娜娜的步伐踏入演藝圈，星二代背景讓她的一舉一動皆是鎂光燈焦點。近日資深媒體人粘嫦鈺在節目上爆料歐陽龍與妻子曾帶著年僅10、11歲的小女兒歐陽娣娣一同上通告，且通告費是「三人各自計算」，就連最小的娣娣，也能單獨領到8萬元。這番話一出，讓在場的余祥銓瞬間崩潰，甚至脫口說出「我不想錄了」。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 22則留言
鐵窗關不住真愛／人在獄中遭爆與篠崎泫登記結婚 Toyz變身台灣女婿驚奇重生
香港籍網紅Toyz 2021年被查獲涉嫌透過網路販賣二級毒品大麻菸彈，遭判刑4年2個月定讞。前年5月16日入獄，獄中編號3469，至今已經服刑超過1年9個月了。已是階下囚的Toyz近日卻爆出喜訊。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 105則留言
哭笑不得！她花2萬買鑽戒 沒想到最值錢的是附送的杯子
根據《啄木鳥財經》和《新快報新聞》等陸媒報導，王女士自行秤重後估算，杯身純銀部分約重70至80公克，在2026年1月23日足銀每公克回收價達22.5元人民幣（約新台幣99元）的行情下，該杯的回收價值已接近1,575至1,800元人民幣（約新台幣7,000至8,000元），不僅超過鑽戒現值，更...CTWANT ・ 1 天前 ・ 3則留言
中信兄弟》確定參戰美洲棒球冠軍聯賽 領隊：二軍陣容、已向聯盟報備
第3屆美洲棒球冠軍聯賽發出新聞，今年邀請中職中信兄弟參賽，消息獲領隊劉志威證實，確定會安排二軍參加，由二軍總教練彭政閔率領。TSNA ・ 1 小時前 ・ 4則留言
「起家厝」空20年決定出租！老夫妻為何想通？原來42坪3房能租5.5萬：免管事就能入帳｜好宅報報
根據內政部公布的資料，2024年下半年台灣的低度使用住宅戶數達91萬4,196戶，比率達9.79%，其中包括建商尚未售出的待售新成屋約10萬多戶，中古屋空屋總戶數約有80萬戶。之所以會有這麼多閒置不動產，預料有一大部分原因，是因為屋主選擇性閒置，在沒有財務需求的前提下，很多屋主寧可選擇空置也不願出租；但是在包租代管業興起後，這樣的狀況出現了改變。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 21則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 485則留言
霍諾德爬101挨轟玩命消費危險！Netflix直播「遭批不負責任」回應了
被譽為「地表最狂攀岩者」的霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰「無繩索、零防護」徒手攀登台北101，以驚人的速度不斷往上爬，全程僅花91分鐘順利攻頂。Netflix全球直播，不過，此行為仍被許多國外媒體質疑是不負責任，恐造成模仿效應。對此Netflix也回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 7則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前 ・ 186則留言
威力彩、尾牙摸彩中獎有祕訣 廖大乙：4生肖易中大獎
威力彩頭獎連摃26期，頭獎上看7.7億元，民俗專家廖大乙表示，想要中大獎民眾，購買彩券前可用紅筆在手掌心寫上「中」字，並在掌心哈一口氣後，心中默念「我一定中大獎」，即能讓手氣變好，公司尾牙摸彩想要中大獎，也可比照辦理，尤其是蛇、豬、虎、猴去年犯太歲4生肖民眾，今年運勢逆轉，中大獎機率更高。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
19歲男大生頭皮屑「多到像灑麵粉」床單都是血 竟是媽媽太潔癖害慘
一名19歲大學生因頭皮長期劇烈搔癢、頭皮屑大量脫落前往就醫，沒想到進入診間後，連醫師都被眼前景象震住，該名大學生的頭皮屑多得宛如灑滿麵粉，部分頭皮甚至因反覆抓癢而破皮滲血。陪同就診的母親滿臉無奈，坦言兒子經常抓到床單、地板與沙發上都是血跡與皮屑，讓她身心俱疲。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 1 天前 ・ 8則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 172則留言
WBC》日本最大遺珠？防禦率王才木浩人落選 12強曾壓制中華隊
日本隊26日公布第6屆世界棒球經典賽（WBC）最新名單，在旅美星光熠熠的陣容背後，卻出現了一位令台、日球迷皆感到震驚的「最大遺珠」，就是現任中央聯盟防禦率王、阪神虎王牌才木浩人。即便才木去年繳出防禦率1.55的宰制級數據，且曾展現強烈參賽意願，最終仍意外未入選，引發熱烈討論。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 8則留言
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 158則留言
YouTube又出新招！「1實用功能」恐要收費 免費仔哭了
不少民眾喜愛觀看YouTube，台灣用戶平均每天電視觀看時數長達3小時，且影音加上直播的觀看總時數年增10%，對YouTube內容可持續觀看的認同度高。近期有消息傳出，YouTube又有新招數，測試把「播放速度」納入付費功能，成為Premium訂閱用戶才能有的專屬服務。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 4則留言
目標價給到400元！「電池大廠」EPS上看18.75元 AI資料中心電力需求引爆
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於國際各大CSP加速推進AI資料中心的發展，電力需求大幅攀升，帶動市場對於BBU族群的信心明顯上揚，法人最近調升了電源...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 2則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言