驚爆中國人在韓強摘器官「37屍體只剩半身」 擁96萬粉…網紅大寶醬慘了

一名長期在日本網路活動、訂閱數高達96萬的韓國YouTuber「韓国人先生デボちゃん（大寶醬）」，在上月發布影片散播不實訊息，遭南韓警方調查。(圖/翻攝YT)

韓國近年反中情緒升溫，近日更因一段擁有巨大影響力的YouTube影片，引發社會震撼與國際關注。一名長期在日本網路活動、訂閱數高達96萬的韓國YouTuber「韓国人先生デボちゃん（大寶醬）」，在上月發布影片，聲稱有中國人非法入境韓國，涉及謀殺、活摘器官與販賣器官，甚至指稱韓國境內陸續發現多具殘破屍體。相關內容引爆恐慌，韓國警方已介入調查。

然而，韓國警方5日正式出面闢謠，點名這段影片內容未經查證、資訊明顯失真，已造成社會不安與國家形象受損，屬性質嚴重的網路犯罪。首爾地方警察廳網路調查小組已介入，調查大寶醬的國籍、身分與所在位置，並考慮依《電信基本法》進行處置。

據韓媒《中央日報》日文版報導，大寶醬在影片中宣稱，韓國近期發現37具「只剩下半身」的屍體，還聲稱「民間調查案件已達150起」。警方表示，影片中各項說法毫無實證來源，當事人使用耸動性語句，刻意加深「中國人入境=犯罪、屠殺、器官交易」的印象，內容足以引發恐慌、損害社會秩序。

警方強調，不實訊息不僅可能擴大種族對立、引起外交問題，亦可能影響外國旅客及投資意願，已涉及國家利益，因此必須依法查辦。

事件延燒後，大寶醬已緊急刪除爭議影片，包含過去批評韓國政府與總統李在明的內容。他在最新影片中證實，將返回韓國接受警方調查，並表示未來將更謹慎用詞。他辯稱，並非刻意散布假消息，而是為了凸顯「開放中國旅客免簽後，治安惡化、犯罪變多」的問題，甚至聲稱自己「有提出證據」。

但韓媒指出，他所謂的「證據」，多來自匿名網友或自稱檢察官的爆料，欠缺可信度，與警方掌握的資訊相差甚遠。

目前，首爾警方仍在追查大寶醬是否蓄意製造恐慌，以及是否涉及更廣泛的假訊息散布來源，依法最高可處罰鍰甚至刑事責任。

