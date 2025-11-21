驚爆中國選秀內幕！正妹歌手遭逼簽「10年長約」 暗黑潛規則曝光

娛樂中心／綜合報導

大馬女歌手李怡霖（Elaine）爆料中國選秀節目的驚人內幕。（圖／翻攝自臉書）

大馬女歌手李怡霖（Elaine）爆料中國選秀節目的驚人內幕，受訪時透露曾受邀參加中國歌唱比賽節目。雖然她一路過關斬將挺進第四關，卻被要求簽下至少10年的超長合約，讓她瞬間嚇退。

李怡霖是2014年《Astro新秀歌唱大賽》季軍，近日更推出全新單曲《就這樣》，她聊到職涯坦承曾陸續接獲《中國夢之聲》、《中國好聲音》等真人秀邀請，甚至成功闖到第四關，但卻突然遭節目要求簽下至少10年的超長合約，她無奈坦言「我不算很年輕了，不想被綁那麼久！」最終忍痛放棄夢想。

李怡霖被要求簽下至少10年的超長合約。（圖／翻攝自臉書）

她透露，「這類比賽需要面試、闖很多關，我之前其實已經進到第四關，但因為必須簽下至少10年的長約，我就放棄，回來了。」現年35歲的李怡霖笑言，畢竟自己也不算年輕，不想被綁這麼久。而她當時比賽完並沒有立刻出道，反而選擇遠赴紐約深造聲樂與表演藝術。如今回歸樂壇重拾歌手身分。

