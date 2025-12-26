驚爆中華開發被｢台灣之子｣3億美元賣掉 劉泰英暗指陳水扁遭黑吃黑

劉泰英去年曾受邀上陳水扁廣播節目暢談往事，他事後稱沒有拿到一毛錢。 圖：翻攝陳水扁臉書

[Newtalk新聞] 由旅美律師邱彰執筆的「劉泰英口述歷史」即將由好優文化出版，現年90歲的劉泰英在這本回憶錄中驚爆，當年中華開發的經營權之爭，某財團拿出3億美元（約台幣100億元）當傭金，讓號稱「台灣之子」的總統把原本官方掌控的中華開發經營權拱手讓出，沒想到竟被人從中攔胡，台灣之子最後自己也跌落神壇、身敗名裂。

劉泰英1992年曾擔任中華開發銀行董事長，1993年至2000年間出任國民黨投資事業管理委員會主任委員，被稱為「國民黨大掌櫃」。劉泰英透過回憶錄指稱，這一生害他最慘的就是某位號稱「台灣之子」的總統，這位台灣之子當時跟他要中華開發，但他不肯，「台灣之子」就想方設法抓他毛病，讓他被抓去坐牢，後來中華開發也廉價賣給某財團。

廣告 廣告

劉泰英爆料：「某財團拿出3億美金的佣金，而錢是從日本轉來的。當初『台灣之子』請我幫忙，因為那時他犯法，存在瑞士銀行的錢都被沒收了，他怕他的房子也會被沒收，他一緊張就把這些錢過戶給我一位余姓老部下，存在日本，他的房子也過戶給余。檢調單位只查到他在瑞士的財產，日本財產因為他登記在余名下，所以沒查到。」

劉泰英揭露，後來過了二十年，法律上的追溯期已過，台灣之子就找余姓老部下要那3億，但余姓老部下死也不承認，所謂害人者自己也被害了。台灣之子也沒有不好意思「還是常常來要我幫忙，我就把余找來。余不承認有拿這筆錢。他們那時沒簽字，因為一簽字就犯法了。最後他的錢沒有拿回來，卻害我坐牢好幾年。」

劉泰英回顧：「某財團以3億美金買了中華開發，之後沒有能力、沒有興趣做創業投資，就改成商業銀行，只是台灣的商業銀行已經過多了，台灣不缺商業資金，只缺創業資金。這樣一來，那些追隨我們的一千多家小型的創業公司也就都倒閉了，台灣自此就沒有新的創業投資基金了。」

劉泰英提到，某財團在拿到中華開發之後「就把它變成房地產公司，我在中華開發的時候，股價是100多元一股，某財團拿去之後變成10幾元。1999年，中華開發改制為『中華開發工業銀行股份有限公司』，2001年，改為『中華開發金融控股股份有限公司』」。

劉泰英指出，這中間有三億美元的佣金流向不明，據說被他的老部下騙走，這中間牽涉的高官還拜託他去找這名老部下談判。那時犯了多項貪污洗錢罪的高官知道自己的不法所得會被充公，所以就趕快把那三億美金變成三百億日幣，藏在他在日本一位老部下的名下，檢調單位只查到這名高官在瑞士的財產，日本財產因為登記在這部下的名下，所以沒查到。

劉泰英續指，現在法律追溯期的20年過了，所以這高官要討回那筆登記在這名老部下名下的錢，但這名老部下不承認。而這高官當時會如此急迫，據傳是因為他在海外成立了許多間公司，把利益輸送給自己及家人，到這一年已經花了三億，他想把這些錢賺回來，所以他才向某財團要3億美金，真是「天理何在」。

曾因涉及新瑞都弊案、國安密帳案入獄的劉泰英也說，台灣之子2010年入獄時跟自己重疊一兩年，在裡面「我們兩人的會客最多，走到會客室都要經過一個在監舍及會客室中間的操場，經常是他會客結束了，換我去會客，我們就這樣在操場見面、搖搖手，當時我心裡想，『你這個大壞蛋！』我們沒有交談過，也不能交談，因為都有人跟著，怕我們逃掉。」

劉泰英透露：「台灣之子也沒有不好意思，出獄以後，他還是常常找我，我照樣幫他忙。台灣之子現在主持一個電台的談話性節目，他請我上節目，我就去了，我在台灣之子的節目講了一、兩個鐘頭，講完以後，他竟然沒有給我一毛錢，連交通費都沒給，應該是電台給他的錢都被他拿走了吧？我雖然很驚訝，但也無所謂。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

與宏都拉斯恢復邦交？王定宇示警：中國常常挖東牆、補西牆

陳淞山觀點》 賴清德的領導用人治國模式的轉折點