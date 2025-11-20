驚爆內定傳聞 環球小姐選拔2評審請辭

環球小姐選美比賽，21日將在泰國曼谷舉行決賽；然而，就在決賽前夕，評審團兩名評審，因為個人理由宣佈請辭。

環球小姐選美總決賽，預定21日（星期五）在泰國曼谷舉行，不過2名評審突然請辭，其中一人更指控環球小姐選美「名次已經內定」，但遭主辦單位否認。

請辭的評審委員之一，是黎巴嫩裔法國音樂家哈福什，他星期二在與環球小姐選美組織主席羅查談話後，社社交媒體上，宣布辭去環球小姐選美評審職務。哈富什指控評審過程缺乏透明度，甚至在8人評審團不知情的情況下，秘密預選了30名入圍佳麗。他在得知消息之後，非常憤怒，決定「不再參與這場鬧劇」，決定請辭。

廣告 廣告

而就在哈福什宣佈辭職之後幾小時，另一位評審，足球明星「馬克萊萊」，也宣佈基於個人因素，他將請辭這次環球小姐選美的評審。馬克萊萊表示，這項決定相當艱難。

而環球小姐選美的主辦單位，完全否認哈福什的指控，主辦單位表示，對佳麗的評選，公開透明，不存在所謂內定與秘密交易之說。