驚爆性醜聞！英國安德魯王子「慘遭王室除籍」 頭銜集權都沒了

記者王芷姍／台北報導

英國安德魯王子（Prince Andrew）被撤銷所有皇室頭銜與特權。（圖／翻攝自維基百科，作者：Titanic Belfast，CC BY 2.0）

英國王室於台灣時間31日凌晨宣布，國王查爾斯三世（King Charles III）正式撤銷弟弟安德魯王子（Prince Andrew）所有皇室頭銜與特權，並要求他搬離位於溫莎的皇家莊園。此舉被外界解讀為與安德魯長年與已故美國金融家愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）往來密切、並捲入性醜聞有關。

朱弗瑞（中）17歲時，被麥思維爾（右）安排認識安德魯王子（左），結果遭性侵。（翻攝Ｘ＠PoliticsForAlI）

安德魯現今65歲，是已故英國女王伊莉莎白二世的次子，曾在皇家海軍服役，並於1980年代曾前往戰區執勤。安德魯與已故性犯罪者愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）曾長期交往密切，而在愛潑斯坦受害者維吉妮亞‧朱弗瑞（Virginia Giuffre）逝世後出版的回憶錄中，提及安德魯曾對未成年的她進行性侵。儘管安德魯對相關指控全盤否認，英國王室仍表示，這些處置為「必要之舉」，並強調：「過去、現在和將來都始終對任何形式受到虐待的受害者和倖存者，表示深切的慰問和同情」。

廣告 廣告

英國王室發布聲明，安德魯將不再享有任何皇室頭銜與相關榮譽。（圖／翻攝自X @BNONews）

面對安德魯捲入性侵風波，英國王室發布聲明指出，安德魯王子將不再享有任何皇室頭銜與相關榮譽，並被要求撤離位於溫莎的皇家莊園。未來，他將以「安德魯‧蒙巴頓‧溫莎」（Andrew Mountbatten-Windsor）的身分活動。根據外媒報導，此次變動是英國現代王室中極為罕見且重大的一步，被視為王室為挽回公信力、回應外界對其與性侵案關係的質疑而採取的紀律性措施。

更多三立新聞網報導

粿粿當眾調情王子！晏柔中「1表情」藏不住 全場笑：看破不說破

洪榮宏攝護腺問題送醫開刀！經紀公司緊急發出聲明 準備休息一陣子

「范姜」彥豐是什麼姓？全台僅4千多人 「催淚內幕」曝光超感人

演藝圈爆閃兵又婚變！小鐘「突曬淡定熱舞片」網笑翻：永遠沒進狀況

