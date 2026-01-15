驚爆整形成癮！珍妮佛安妮斯頓傳準備隆乳 催眠師男友終於崩潰受不了

記者林宜君／台北報導

好萊塢女星珍妮佛安妮斯頓再度成為話題焦點。外媒爆料指出，她對醫美療程投入程度引發身邊人關切，甚至連催眠師男友也看不下去，相關傳聞在娛樂圈掀起討論。現年56歲的珍妮佛安妮斯頓，近年與催眠師男友吉姆柯提斯交往穩定，不過根據外媒「RadarOnline」報導，有知情人士指出，她長期熱衷各式醫美與保養科技，包含雷射、胜肽療程以及紅光療法等生物駭客技術，且深信這些方式能讓外貌維持在理想狀態。消息人士形容：「她幾乎全心投入，認為這些療程真的能創造奇蹟。」

珍妮佛安妮斯頓傳準備隆乳，男友受不了。（圖／翻攝自珍妮佛安妮斯頓IG）

爆料內容還提到，珍妮佛安妮斯頓近期正評估進一步的醫美計畫，包括隆乳相關手術，同時也考慮進行脂肪移植與頸部肌膚的調整，希望改善自己認為略顯鬆弛的部位。不過，這些想法卻與男友吉姆柯提斯的理念產生衝突。一名消息人士指出，吉姆柯提斯相當重視「完全的自我接納與真實性」，認為過度依賴整形手術，並不符合他所相信的價值觀，因此對珍妮佛安妮斯頓持續嘗試各種醫美療程感到不以為然。

也有爆料者直言，珍妮佛安妮斯頓一向追求讓自己看起來處於最佳狀態，幾乎不可能完全停止注射型或醫美相關療程。（圖／翻攝自珍妮佛安妮斯頓IG）

儘管如此，也有爆料者直言，珍妮佛安妮斯頓一向追求讓自己看起來處於最佳狀態，幾乎不可能完全停止注射型或醫美相關療程。該人士表示，即使身邊有一位不斷稱讚她自然美的伴侶，確實能減輕她的焦慮，但並不足以讓她完全放下對外貌的高度要求。針對外界揣測，珍妮佛安妮斯頓的經紀人則出面否認，強調關於她缺乏自信、並計畫密集進行醫美療程的說法「完全不符合事實」。然而，仍有其他知情人士私下透露，珍妮佛安妮斯頓實際接受的醫美項目，「比外界想像的還要多得多」，相關傳聞也因此持續延燒。

