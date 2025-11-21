驚爆網紅賓賓哥、魔術師可樂校園宣導反霸凌竟是「霸凌者」 夏花花：我被性騷擾、流量公審、逼到想輕生

【警政時報 趙靜姸、林照東／台北報導】知名公益網紅「賓賓哥」江建樺與直播主「魔術師可樂」王元照，原受邀至台中中山國中進行「生涯與反霸凌」講座，卻因未經同意直播未成年學生，被校長當場斥責制止，影片於網路曝光後引發爭議。然而，事件爆發後，一名自稱「夏花花」的女子向《警政時報》投訴，指控兩人「不是反霸凌，而是長期霸凌弱勢者」，揭露其遭受性騷擾與流量暴力的完整過程，震撼社群平台。

網紅賓賓哥屢踩法律及道德紅線，爭議不斷。（圖／翻攝自賓賓哥直播畫面）

夏花花踢爆：兩人長期網路霸凌 「反霸凌講師竟是霸凌者」

夏花花向本報控訴，兩名網紅長期以直播間流量霸凌、嘲諷、散布不實指控，甚至涉及性騷擾與個資外洩。她指出今年六月起與王元照因工作接觸，而王卻以文字訊息與性愛影片對其「性騷擾」。當她在自己的直播間提及遭騷擾經歷後，事情立即被賓賓哥 70 萬粉絲直播間「放大失控公審」。

夏女投訴王元照（魔術師可樂）看似關心的言語卻夾雜讓她不適的性騷擾字眼。（圖／民眾提供）

70 萬粉絲流量壓迫 女孩遭千人直播公審、辱罵、造謠到崩潰

夏花花指控，因賓賓哥直播間流量極高，她遭到：

●直播間嘲笑、奚落

● 裁切影片被大量散播

●「破麻」、「不要臉」等性羞辱

● 各平台跟風霸凌

● 王元照與其他直播主「串證造謠」

● 個資遭直播公開

「這不是網路吵架，是被 70 萬粉絲的巨流量壓著羞辱。」她說。9 月 10 日當天，她被辱罵到情緒崩潰，曾一度想輕生。

個資外洩、工作被封殺 報案後仍遭嘲弄

更令人震驚的是，她報案後竟遭封殺兼差收入；而另一名直播主林炯良（附庸風雅的獅子）更在直播公開社會局公文，讓案件細節全被曝光。他們在直播裡互相嘲笑我、散播不實指控，甚至開玩笑說『你沒有另外性侵她嗎？』夏花花聲淚俱下表示，這些羞辱在賓賓哥直播間被放大，「像是一場公開處刑」。

夏女投訴因與王元照（魔術師可樂）有業務往來，因此雖對其行為感到不適，但也只能隱忍。（圖／民眾提供）

投訴：反霸凌講座充滿諷刺 「真正霸凌的就是他們」

夏花花說，當她看到賓賓哥與王元照站在國中生面前講「反霸凌、人生教育」時，心裡只覺荒謬。「我被他們霸凌到想死，他們卻在教孩子反霸凌。」她呼籲政府與平台應正視「流量霸凌」問題，避免更多弱勢者受害。

社會局坦言：現行法規難處理直播霸凌

夏花花前往社會局求助後，社會局坦言「網路直播霸凌無明確法律工具可直接介入」，僅能提供諮詢與會議協助，使她至今仍承受巨大的心理壓力。

中山國中昨（20）晚公開老師與王元照（魔術師可樂）13號之完整對話，證明賓賓哥與王元照（魔術師可樂）說謊！（圖／翻攝自網路）

公益網紅形象與實際行為落差？民眾呼籲全面調查

賓賓哥以公益形象著稱，但近月來爭議不斷，現又傳出校園直播、霸凌爭議引發社會各界質疑：公益網紅是否該接受更多監督？流量是否已成為霸凌工具？未成年校園是否該更嚴格把關講師背景？

中山國中家長發文將以《兒少法》對賓賓哥提告。（圖／翻攝至網路）

夏花花呼籲：希望不再有下一個人受傷

「我不是在製造風波，我只是快被流量踩到窒息。」她表示希望司法、政府、平台正視此案，避免下一位受害者落入相同深淵。

【警政時報】提醒您：

◎未經判決確定，應推定為無罪。

◎反霸凌專線：1953

◎拒絕暴力 、性侵害、性騷擾，請先撥打110報案再尋求113專線，求助專業社工人員。

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

◎輕生解決不了問題，請珍惜生命，再給自己一次機會，生命線請撥1995；衛福部諮詢安心專線：珍愛生命，請撥打 1925（24小時）：張老師專線：1980

