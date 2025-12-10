驚爆蔡英文正式逼宮賴清德！邱毅預言「2028回鍋大選」 綠營血腥劇本曝

前總統蔡英文日前發文，罕見談及能源轉型議題的同時，強調應不分藍綠「肅清綠能弊案」，譴責對於不法牟利的行為；前立委邱毅認為，蔡英文此舉意在撇清自己與光電弊案的責任，更是為了逼宮總統賴清德。邱毅大膽預言，蔡英文對賴清德是「趁你病要你命」，甚至可能對2028回鍋總統大選有興趣。

邱毅透過臉書發文，稱光電弊案氾濫成災的罪魁禍首「就是蔡英文」；邱毅痛批，若非蔡英文死抱反核神主牌，不顧台灣能源配比的現實，硬生生推動非核家園，讓光電公司如雨後春筍般冒出，迫使台電必須以3倍價格來購電，「表面上是保障光電產業的獲利，其實就是利益輸送」。

「誰在包庇光電弊案？全台灣的人都知道是蔡英文」，邱毅指責，如今蔡英文跳出來喊話查辦弊案，有「撇清責任」、「逼宮賴清德」的兩大目的；邱毅解釋，如今賴清德想要重啟核能，會被蔡英文視為公然給非核家園踩煞車，因此邱毅認為，蔡英文雖以查辦光電弊案為理由，實際上是在指責賴清德「欠缺治理能力」。

邱毅大膽預言，蔡英文趁著賴清德遭到大罷免重創、支持率還在低谷之「終於正式出手了」，接下來可能會推派高雄市長陳其邁在卸任後搶下行政院，並支持台南陳亭妃、高雄邱議瑩，最後就是蔡英文親自回鍋2028大選，「已聞到政治殺戮戰場濃濃的血腥味」。

