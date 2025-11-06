驚爆謝侑芯遺體遭「假家屬」冒領 大馬警方急驅離陰謀論炸開！

謝侑芯在馬來西亞猝逝，驚傳有不明人士要冒領遺體。翻攝IG＠irisirisss900

「護理女神」謝侑芯在馬來西亞猝逝，黃明志已於昨日凌晨投案，並被警方延扣6天助查。目前謝侑芯的遺體仍安置在吉隆坡中央醫院，等候警方放行認領遺體，然而，現在卻傳出有人意圖冒充家屬，企圖領走死者遺體。

冒充家屬意圖冒領遺體被當場識破

根據「中國報」報導，近來有不明人士冒充謝侑芯家屬，意圖領走遺體，結果被當場識破並驅離現場。該名不明人士謊稱本身是女死者家屬，且宣稱已獲得官方機構授權來領屍。不過，其說法破綻百出，連姓氏都與死者姓氏不符，令警方和院方起疑。該人士在警方及院方再三盤問下露出破綻，最終被驅離現場。

謝侑芯猝逝真相仍未明。翻攝IG＠irisirisss900

全案高度敏感醫院領屍程序僅警方能開綠燈

由於此案高度敏感，謝侑芯的遺體因查案需要尚未發還給家屬。院方表示，警方已經下令，能否領取遺體只能以警方通知為準。「目前只有警方能為領屍程式開綠燈，屆時也將由警方直接與家屬或代表接洽。」馬來西亞警方對此案相當重視，以確保遺體認領過程的合法性和安全性。



