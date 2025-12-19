驚爆賣假「藝伎」莊園咖啡 歐客佬董座鞠躬道歉！補償方案出爐

歐客佬精品咖啡販售產品來源標示不符，董事長鞠躬道歉。咖啡示意圖。取自Unsplash



知名連鎖業者「歐客佬精品咖啡」日前遭指控，假冒巴拿馬咖啡莊園主Willem J. Boot（布特）販售的「Finca Sophia 巴拿馬索妃亞莊園藝伎」咖啡豆，其產品標示與實際原料來源不符，遭函送台中地檢署偵辦。歐客佬董事長王信鈞、總經理涂裴鈴今天（12/19）對外鞠躬道歉，強調是因內部作業疏失導致標示錯誤莊園名稱，已檢討相關流程，並回收產品。

Willem J. Boot（布特）在臉書發文指控台灣Black Gold 精品咖啡欺騙消費者，還附上產品照。取自Willem J. Boot臉書

全案起因於11月25日，巴拿馬咖啡商Willem J. Boot（布特）在臉書張貼「假冒巴拿馬藝妓」（FAKE PANAMA GEISHA）照，踢爆假冒莊園名稱。歐客佬立即認錯，表示販售的巴拿馬索妃亞莊園藝伎咖啡商品，因內部行政作業疏忽，將原為同一個莊園主 Willem Boot 先生的 Finca La Cabra 的藝伎咖啡，誤植成「索妃亞莊園藝伎咖啡」。指出這項錯誤未能在製作前即時發現，最終流入市面，對消費者造成困擾，深感抱歉，並開放消費者退換貨。

王信鈞今天召開記者會說明，再度表示是因內部作業流程疏失，誤植了產品的咖啡莊園名稱，雖然實際生產地與原標示均隸屬於位於巴拿馬的同一莊園聯盟，但仍導致消費者及莊園主誤解，對此表達誠摯的歉意。

王信鈞說明，兩年前該莊園威廉先生曾來接洽推薦「Finca La Cabra」咖啡豆，去年向其購入34公斤，員工在未查證的情況下將產品標示為最知名的「Finca Sophia」咖啡豆販售」。事發後公司立即啟動內部審查機制，釐清問題並全面下架相關產品，同時提供消費者無條件退貨，並讓消費者任選等價商品，另加贈一盒藝伎禮盒。

王信鈞表示，第一時間歐客佬就向莊園主正式致歉，並積極展開溝通。按照當地律師的要求，公司在官方社群平台上發布聲明，，承認因行政作業疏失導致標示錯誤。起初溝通後，雙方有達成初步共識，莊園主撤下11月23日社群上的聲明，不過雙方針對賠償金額未達共識，莊園主才再度發文。

王信鈞指出，本周另獲莊園主口頭提出其他和解方案，目前正與當地律師進行最後確認，會秉持負責任的態度持續溝通、妥善處理，並全力配合有關單位調查，釐清事情經過。公司徹底檢討相關流程，並強化作業審核SOP，相關負責人已調離現職，管理團隊也有所調整，確保類似事件未來不再發生。

