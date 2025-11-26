驚爆里長「不發民防手冊」！律師：麻煩大了

▲律師林智群示警，里長不發放《台灣全民安全指引》的行為觸中華民國刑法129條。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 國防部花費逾6千萬總成本印製、發放的《台灣全民安全指引》日前展開家戶普發作業，卻遭批評浪費公帑、製造恐慌，還說要丟掉回收桶；近日更是傳出，有里長裝傻、刻意不發放。對此，律師林智群示警，里長的行為觸中華民國刑法129條，「已經丟掉的里長麻煩去資源回收區挖回來，不然麻煩就大了」。

林智群發文質疑，如果村長、里長連「安全指引」都可以不發給你，「你怎麼知道地震、颱風、戰爭發生時，他不會暗幹私吞物資？」

廣告 廣告

林智群指出，根據中華民國刑法129條，「公務員對於租稅或其他入款，明知不應徵收而徵收者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科二十一萬元以下罰金。『公務員對於職務上發給之款項、物品，明知應發給而抑留不發或剋扣者，亦同。』前兩項之未遂犯罰之」。

林智群示警，如果還有村長里長不想發「安全指引」，或全部拿去丟掉，請拿這個法條給他看，也奉勸「已經丟掉的里長麻煩去資源回收區挖回來，不然麻煩就大了」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

2026新竹有望變綠地！最新民調超驚人 藍營被「這人」輾壓

吳怡農民調「僅落後王世堅」？學者1理由直呼：對他印象不好

台中市府也可以普發現金？何欣純：人民生活辛苦「該幫就要幫」