驚爆「政治大咖遭詛咒」！內政部曝查辦進度
[NOWnews今日新聞] 國內新興宗教「宇宙彌勒皇教」教主陳金龍日前遭爆成立秘密群組，用意念攻擊、詛咒藍綠政治人物；針對相關調查進度，內政部次長吳堂安今（13）日表示，群組裡確實有一些行為，內政部警政署已經在整理具體事證，如果涉及不法、詐欺，一旦查完之後，就會移送檢調機關偵辦。
民進黨立委黃捷今天質詢時表示，「宇宙彌勒皇教」爭議非常多，有位信徒追隨教主長達15年，遭逼迫不斷買非常昂貴的法器，甚至想離開卻沒辦法取回被放寺廟中的祖先牌位，另一爭議便是教主陳金龍設立一個群組，用意念攻擊、詛咒藍綠政治人物一事。
在該群組中，綠營包含前總統蔡英文、現任正副總統賴清德合蕭美琴，藍營包含國民黨前主席朱立倫和前藍委顏清標，以及網紅四叉貓都被列進「滅殺靈魂及祖先子孫系統」黑名單。
針對調查進度，吳堂安回應道，第一時間已經請內政部宗禮司了解，有關群組部分，內政部已經去訪查，接下來會做搜查，如果涉及不法、詐欺，不光是宗禮司，包括警政署已經在整理具體事證，一旦查完之後，內政部就會移送給檢調機關偵辦。
