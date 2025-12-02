驚爆8人被抓？郭正亮：縣市長、立委全入列

▲前立委郭正亮透露，2026與2028恐出現司法動作，甚至有多達8名縣市長與立委會遭到逮捕。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 國民黨副主席蕭旭岑昨（1）日批評，賴清德政府如今僅剩「抗中」這張牌可打，從2026一路打到2028，所有議題最終都會被包裝成「是否愛台灣」的表態之戰。然而，除了扣紅帽之外，前立委郭正亮更拋出驚人爆料，指稱有「重要人士」透露，2026與2028恐將出現司法動作，甚至可能有多達8名縣市長與立委遭到逮捕！

郭正亮1日在政論節目《大新聞大爆卦》中指出，賴清德若執政滿2年，明年520仍無法訪美，再加上沒有任何議題能替政府加分，焦慮的狀態可想而知。「我最近聽到一些…相當可怕的動作正在醞釀！」郭正亮透露，他近日與一名重要人士餐敘，對方明確表示「2026、2028會抓8個人，縣市長、立委都有！」不過他也補充，這些訊息僅供參考。

廣告 廣告

郭正亮直言，賴清德目前能用的手段只剩2種，一是給人扣上中共同路人的紅帽子，二則是訴諸司法。他也接著提到，動用司法這種方式，代表賴完全沒有治理能力，才會走上這一步，而外界之所以能聽到風聲，表示連檢調都掌控不住。

郭正亮進一步指出，台灣即將進入一個新階段，就是賴政府的執政秘密會陸續外洩，因為整體施政能力薄弱，使得局面混亂又失控；每逢問題發生，只會扣帽子、挑起民間對立，他強調：「我敢保證，這絕對不是美國希望看到的局面！」

郭正亮續指，美國認為理想的狀態，是朝野共識與社會團結，而不是如今這種負面螺旋，「一旦時機到了，就知道了！」他更直言，美方對賴清德的評價「相當不佳」，未來美國是否會「改捧」陳其邁、蕭美琴，也只是時間問題而已。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

柯志恩迎高雄藍天？綠營4帥剩「他」死守 名醫酸：不是說大贏20%

陳水扁第六感「接班人是她」！媒體人曝藍5縣市：不樂觀

高雄要變藍天了？3綠委全遭柯志恩海放 只剩「他」還守得住