驚罹骨癌恐截肢！31歲男星「突涉詐騙」當場被抓 最新慘況曝光

記者蔡維歆／台北報導

林家佑化身詐騙集團接頭人，交易現場人贓俱獲。（圖／小公視提供）

本週推出「車手詐騙案」，以近年屢見不鮮的「高薪打工」陷阱為題，帶觀眾直擊詐騙集團如何一步步引誘學生上鉤。節目不只還原犯罪流程，更透過角色設定，讓人看見金錢誘惑背後的危險真相。

本集最大亮點，莫過於吳怡霈的霸氣登場。他飾演掌控車手金流的大姊頭，一出場便毫不囉嗦地反鎖大門，瞬間讓成仁高中偵探社社員全體愣住。下一秒，他豪邁拎出一個裝滿代幣的手提箱，氣場全開，彷彿一秒走進黑社會交易現場，拍攝氣氛直接降到冰點。吳怡霈這次不只拚氣勢，還得同步考驗邏輯與反應能力。她必須根據學生的提問與表現，即時判斷是否「放行線索」，讓整場互動充滿心理博弈。

吳怡霈飾演掌控車手金流的大姊頭。（圖／小公視提供）

2017年曾罹患骨癌差點要截肢的31歲林家佑則化身詐騙集團接頭人，在最終交易現場現身。低調、冷靜、話不多的他，與吳怡霈的強勢形成鮮明對比。隨著學生與警方聯手佈局，交易當場被揭穿，林家佑飾演的角色人贓俱獲、直接被逮，讓整起潛伏行動畫下句點，也讓《成仁高中偵探社》觀眾鬆了一口氣。

